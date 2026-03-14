خارگ جزیره مقاومت و ایستادگی؛ از دفاع مقدس تا جنگ رمضان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر دارای تاریخی بزرگ در عرصه مقاومت است و مردم این دیار بیش از پنج قرن مقاومت در مقابل استکبار و استعمار را در کارنامه درخشان خود دارند.

نقاط مختلف این استان دارای برگ‌های زرینی از مقاومت در مقابل دشمنانی است که در برهه‌های از زمان چشم طمع به این دیار زرخیز را داشته اند ولی با حضور به‌موقع و اقدام مردم این دیار ناکام مانده‌اند.

جزیره خارگ که در حدود ۷۶ کیلومتری شمال غربی بوشهر و ۳۰ کیلومتری بندر ریگ و ۳۵ کیلومتری بندر گناوه در خلیج فارس قرار گرفته، دارای هشت کیلومتر طول (شمال–جنوب) و چهار کیلومتر عرض است.

دارای ظرفیت‌های بسیار بزرگی در زمینه‌های مختلف است؛ از تاسیسات بزرگ نفت و پتروشیمی گرفته تا زیستگاهی مهم و حیاتی برای حضور آهوها.

حدود ۱۰ هزار نفر در جزیره خارگ زندگی می‌کنند و شرکت‌های پتروشیمی خارگ، شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت پایانه‌های نفتی ایران در این جزیره فعالیت می‌کنند و بیش از ۹۵ درصد صادرات نفت کشور از جزیره خارگ انجام می‌شود.

وحدت و همدلی شیعه و سنی در جزیره خارگ همواره زبانزد بوده و از دیرباز شاهد برادری، همراهی و همکاری مردم جزیره خارگ در زمینه‌های مختلف بوده ایم.

۲۸۸۰ روز مقاومت در دفاع مقدس

خارگ را می‌توان نمادی از مقاومت ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس دانست؛ چراکه به اندازه روزهای جنگ بمباران شد ولی هیچگاه صادرات نفت ما قطع نشد.

این جزیره قلب تپنده صنعت نفت ایران است؛ قلبی که هر تپش آن بازگو کننده ناب‌ترین حماسه‌های زن و مرد خارگی و دلاور مردان صنعت نفت، نیروهای خدوم سپاه و ارتش ایران اسلامی است.

این دلاوری‌ها و حماسه‌ها در تمامی طول دوران دفاع مقدس و حدود سه هزار روز مقاومت شکست ناپذیر خارگ در مقابل هجوم بی امان سلاح‌های پیشرفته اهدایی استکبار جهانی به رژیم متجاوز بعث عراق خاک گرم جزیره را تبدیل به قلب اقتصاد ایران اسلامی کرد.

قلبی که با وجود وارد شدن عمیق‌ترین زخم‌ها هرگز از تپش باز نماند و آرزوی قطع جریان حیاتی اقتصاد سال‌های دفاع مقدس را برای دشمنان این مرز و بوم تبدیل به کابوس ابدی کرد، کابوس برآمده از واقعیت‌های انکار ناپذیر مقاومت، واقعیت‌هایی که راز ماندگاری حماسه‌ها و به خاطر سپردن خارگ است.

اولین روزی که خارگ مورد حمله واقع شد که ۲ مهرماه سال ۱۳۵۹ و آخرین باری که این جزیره مورد حمله قرار گرفت ۱۴ خرداد ۱۳۶۷ بود، خارگ بیش از ۲ هزار و ۸۸۰ روز مقاومت و ایستادگی کرد.

جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس ۲ هزار و ۳۰۰ بار در وضعیت قرمز قرار گرفت که با حضور نیروهای خدوم شرکت نفت، سپاه سرافراز، ارتش جمهوری اسلامی ایران و اهالی غیور و سرافراز خارگ مقاوم یک روز شریان حیاتی نفت ایران اسلامی ایران قطع نشد.

در سال ۱۳۶۴ رژیم بعث عراق به حملات خود به جزیره خارگ شدت بخشید و وقتی نتوانست به تأسیسات حیاتی صادرات و ذخیره سازی نفت آسیب برساند به بمباران مناطق مسکونی جزیره خارگ حمله کرد.

مقاومتی بزرگ از خارگی‌ها و کارکنان نفت

غلامرضا آقا زاده وزیر اسبق نفت این در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: یکی از جاهایی که عراق مکرر بمباران می‌کرد، جزیره خارگ بود و در ‏‎ ‎‏یکی از سفرها به محض رسیدن به خارگ وضعیت قرمز شد، ‏‎ هواپیماهای عراق حمله کردند به یکی از مخازن نفت ما که یک میلیون ‏‎ بشکه‌ای بود، بمب درست به سقف این مخزن برخورد کرد و یک آتش ‏‎ ‎‏عظیمی آنجا را فراگرفت. آن موقع این مخازن برای جمهوری اسلامی ‏ بسیار مهم بودند، چون ما باید نفت را از منابع تولید کنیم، بیاوریم توی این مخازن، تثبیت شأن کنیم بعد وارد کشتی بکنیم. ‏

‏‏وی می‌افزاید: خاطرم هست که انبوهی از آتش آنجا را گرفته بود. بچه‌های خارگ و ‏‎ تمام کارکنان شرکت نفت و آتش‌نشان‌ها روحیه کاملاً جنگی داشتند، ‏‎ ‎‏کسی دنبال پناهگاه رفتن و این‌جور چیزها نبود. به محض اینکه ‏‎ ‎‏آتش‌سوزی شکل گرفت، گروه تشکیل شد.

آقازاده‬ اضاف‬ه‬ کرد: از چهل پنجاه متری، ‎ ‎‏حرارت این مخازن در حال سوختن اجازه نمی‌داد کسی نزدیک شود. ‏‎ ‎‏دیدم آن مسئولان خارگ و پرسنل‬ آن جمع شدند، با هم یک جلسه چند ‏‎ دقیقه‌ای تشکیل دادند و تصمیم‌شان این شد که مخزن را باید نجات ‏‎ ‎‏بدهند.

وزیر اسبق نفت تصریح کرد: از طرف دیگر کار به این سادگی‌ها هم نبود چرا که ارتفاع مخزن ‏‎ ‎‏بسیار بالا بود و امکانات و تجهیزات آتش نشانی این قدر وسیع نبود و ‏‎ ‎‏نمی‌توانستند صرفاً با شلنگی این کار را انجام دهند. دور مخزن پله‌های اضطراری نصب می‌شود، من دیدم دو نفر از بچه‌های ‏‎خارگ شلنگ را به دست گرفتند، از این پله‌ها در میان آتش دارند ‏‎می‌روند بالا و از پایین دو تا شلنگ دیگر روی اینها آب می‌گرفتند که ‏‎ ‎‏آتش نگیرند، بعد اینها رفتند و این شلنگ‌ها را به بالای مخزن رساندند ‏‎ که هر لحظه امکان انفجارش بود و از آن بالا شروع به کار کردند و آتش ‏‎ را مهار کردند. ‏

استکبار جهانی هنوز در ذهن خالی از عشق و ایمان خود فرمولی برای سه هزار روز صدور آتشین نفت از جزیره خارگ نیافته‌اند و قصه تپش گرم خارگ در زیر سنگین‌ترین حملات دشمن همچنان یکی از جذاب ترین داستان برای ناخدایان و ملوانان سرزمین دورست است.

مقاومت ادامه دارد

دشمن آمریکایی - صیونیستی جمعه‌شب به جزیره خارگ حمله کرد و برخی از مراکز در این جزیره را مورد هدف قرار داد ولی نتوانست به اهداف مد نظر خود دست یابد.

یکی از اهالی جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم جزیره خارگ مردمی صبور و مقاوم هستند و به هیچ وجه ترسی از دشمنان ندارند.

علی خواجه بیان کرد: ما مردم خارگ در کنار نیروهای نظامی، کارکنان صنایع و ... در جزیره خارگ ایستاده ایم و به دشمن ثابت می‌کنیم که در دفاع از ایران اسلامی به هیچ وجه کوتاه نمی‌آییم.

وی تاکید کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس به دشمن اجازه ندادیم تا به اهداف خود برسد، در جنگ رمضان نیز در مقابل جبهه کفر ایستاده ای و مقاومت می‌کنیم.

یکی دیگر از اهالی خارگ به خبرنگار مهر گفت: دشمن خیال می‌کند می‌تواند با چند حمله به جزیره خارگ مقاومت را در این جزیره بشکند ولی کور خوانده است و ما میدان را برای انها خالی نمی‌کنیم.

حسین ادامه داد: ما در جزیره خارگ درکنار دیگر نهادها ایستاده‌ایم و تا آخر در مقابل دشمن ایستادگی می‌کنیم و حاضریم جان خود را در دفاع از این آب و خاک فدا کنیم.

جزیره خارگ از گذشته‌های دور نمادی از مقاومت ایرانیان بوده و اکنون نیز که مورد هجوم دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفته، برگ زرین دیگری از مقاومت را بت خواهد کرد.

مردم جزیره خارگ بار دیگر به دشمن ثابت خواهند کرد که در مکتب امام حسین درس مقاومت و ایستادگی در مقابل باطل و ظالم را آموخته‌اند.