فرماندار بوشهر: امنیت کامل در جزیره خارگ برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر دوشنبه ضمن همراهی رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس، نماینده محترم مردم بوشهر گناوه و دیلم در جریان بازدید از زیرساخت‌های جزیره خارگ، اظهار کرد: به‌رغم حملات و جنایات اخیر رژیم صهیونی و دولت آمریکا در بامداد روز شنبه به جزیره خارگ، امنیت به صورت کامل برقرار است و فعالیت شرکت‌های نفتی در این پایانه صادراتی روند عادی دارد.

فرماندار بوشهر ضمن بازدید از روند فعالیت بازار، افزود: توزیع و عرضه کالا به بازار با مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی صحیح کاملا برقرار و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی در ادامه بازدید از زیرساخت‌های این جزیره، گفت: عبور و مرور از گناوه و بوشهر به خارگ با حداکثر ظرفیت انجام می‌شود و مردم غیور بوشهر پای‌کار هستند.



فرماندار بوشهر تصریح کرد: جزیره خارگ، تاریخی بزرگ در عرصه‌ ایستادگی دارد و مردم این جزیره بیش از پنج قرن مقاومت در برابر استکبار و استعمار را در تاریخ خود جای داده‌اند.



وی ادامه داد: این جزیره دارای تاریخی درخشان از مقاومت در مقابل دشمنانی است که در بازه‌هایی از تاریخ چشم طمع به این دیار زرخیز داشته‌اند ولی با اتحاد و همدلی مردم این دیار، دشمنان و بدخواهان ناکام مانده‌اند.



فرماندار بوشهر گفت: وحدت و همدلی شیعه و سنی در جزیره خارگ همواره زبانزد بوده و از دیرباز شاهد برادری، اتحاد و انسجام مردم جزیره خارگ در زمینه‌های مختلف بوده‌ایم.



وی در ادامه گفت: جزیره خارگ قلب تپنده صنعت نفت ایران است، هر ثانیه از تاریخ جزیره‌ی خارگ مصداق حماسه‌های زنان و مردان خارگی و دلاوران صنعت نفت، نیروهای خدوم سپاه و ارتش ایران اسلامی است.



فرماندار بوشهر تاکید کرد:همانگونه که در دوران دفاع مقدس به متجاوزان اجازه ندادیم تا به اهداف خود برسند، در جنگ رمضان نیز در مقابل جبهه کفر ایستادگی و مقاومت خواهیم کرد.