جعفر مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت قائد امت و تبریک به مناسبت انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: این واقعه در تاریخ ماندگار خواهد شد. بیانیه حضرت آیتالله مجتبی خامنهای یکی از پایههای انسجام و وحدت مردم بود و امروز نیز نیروهای مسلح با تمام توان در دفاع از تمامیت ارضی کشور تلاش میکنند.
وی افزود: انتظار دارم مردم عزیز همچون گذشته با حضور مؤثر و ارزشمند خود در خیابانها، مساجد و میادین، انسجام و اتحاد مقدس خود را نشان دهند. این حضور، پشتوانهای بزرگ برای نظام و کشور است.
استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مردم استان گفت: همانگونه که بزرگان کشور، مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری تأکید کردهاند، حضور مردم تا پایان ماه مبارک رمضان و هر زمان که نیاز باشد، مایه افتخار و قدرت ملی خواهد بود.
