۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

بارش باران و برف از فردا در زنجان؛ احتمال کولاک در گردنه‌ها

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با نفوذ سامانه بارشی از فردا، بارش باران و برف در مناطق مختلف استان آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحمان نیا گفت: آسمان استان امروز (شنبه ۲۳ اسفندماه) قسمتی ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق با مه‌آلودگی و احتمال بارش‌های پراکنده همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه از فردا سامانه بارشی وارد استان می‌شود، افزود: با فعالیت این سامانه شاهد بارش باران و برف در سطح استان خواهیم بود و این شرایط تا روز دوشنبه ادامه دارد و در برخی مناطق میزان بارش‌ها قابل توجه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در این خصوص، تصریح کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه سرعت وزش باد نیز افزایش یافته و در برخی ساعات به آستانه نسبتاً شدید خواهد رسید.

رحمان‌نیا ادامه داد: این شرایط به‌ویژه در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی می‌تواند موجب کولاک برف و کاهش دید افقی شود، بنابراین توصیه می‌شود شهروندان و رانندگان به‌ویژه در محورهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند.

وی افزود: روز سه‌شنبه این سامانه از منطقه خارج خواهد شد و آسمان استان به صورت قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: تا روز دوشنبه روند افزایش نسبی و تدریجی دما در اغلب مناطق استان ادامه خواهد داشت، اما صبح روز سه‌شنبه دمای کمینه در بیشتر مناطق با کاهش قابل توجهی همراه می‌شود.

