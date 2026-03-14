بازدید رییس کمیته عمران شورای شهر از ساختمان های تخریب شده از جنگ

بازدید رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از مناطق آسیب‌دیده پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران برای بررسی میدانی فعالیت‌های مدیریت شهری مناطق در جنگ تحمیلی رمضان و برآورد خسارت‌های وارده، در محل مناطق آسیب‌دیده حاضر شد.

آقامیری با همراهی برخی مدیران شهری از اماکن و زیرساخت‌های شهری آسیب‌دیده شمال غرب پایتخت بازدید کرد.

وی ضمن مشاهده خسارات وارده، روند اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی، بازسازی و حمایت فوری از ساکنان را مورد بررسی قرار داد.

آقامیری بر تسریع در بازسازی، جبران خسارات و استمرار خدمات‌رسانی شایسته به شهروندان تأکید کرد و خواستار رسیدگی فوری به مناطق آسیب‌دیده شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با حمایت شورای اسلامی شهر و تلاش مدیریت شهری عملیات بازسازی مجموعه‌های ورزشی و مسکونی آسیب‌دیده به سرعت انجام شود تا شهروندان تهرانی بتوانند مثل گذشته از این مجموعه‌ها استفاده کنند.