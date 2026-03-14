بازدید رییس کمیته عمران شورای شهر از ساختمان های تخریب شده از جنگ

بازدید رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از مناطق آسیبدیده پایتخت
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از مناطق آسیب دیده پایتخت بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران برای بررسی میدانی فعالیتهای مدیریت شهری مناطق در جنگ تحمیلی رمضان و برآورد خسارتهای وارده، در محل مناطق آسیبدیده حاضر شد.
آقامیری با همراهی برخی مدیران شهری از اماکن و زیرساختهای شهری آسیبدیده شمال غرب پایتخت بازدید کرد.
وی ضمن مشاهده خسارات وارده، روند اقدامات انجامشده برای ایمنسازی، بازسازی و حمایت فوری از ساکنان را مورد بررسی قرار داد.
آقامیری بر تسریع در بازسازی، جبران خسارات و استمرار خدماترسانی شایسته به شهروندان تأکید کرد و خواستار رسیدگی فوری به مناطق آسیبدیده شد.
وی ابراز امیدواری کرد تا با حمایت شورای اسلامی شهر و تلاش مدیریت شهری عملیات بازسازی مجموعههای ورزشی و مسکونی آسیبدیده به سرعت انجام شود تا شهروندان تهرانی بتوانند مثل گذشته از این مجموعهها استفاده کنند.
