۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

فرماندار دشتی: اقدامات بزدلانه دشمن نشانه ناتوانی است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: اقدامات بزدلانه دشمن نشانه ناتوانی در مقابل عظمت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در دیدار با شهدای جنگ تحمیلی رمضان ضمن محکوم کردن تجاوز بزدلانه آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش اسرائیل اظهار کرد: این اقدامات بزدلانه چیزی جز نشانه ناتوانی دشمنان در مقابل عظمت ایران عزیز نیست.

وی با تأکید بر جایگاه والای شهدا افزود: ما قدردان و مدیون شهدا هستیم و مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس در خونخواهی از فرزندان شهیدشان سنگ تمام گذاشتند؛ ما وامدار این مردم هستیم و امروز به نیابت از مردم در این دیدارها حضور پیدا کرده‌ایم تا پیام همدلی مردم با شما و تجدید میثاق با خون آنان را منتقل کنیم.

فرماندار دشتی با بیان اینکه بدون تردید شهدا آرزوی شهادت داشته اند تا اینکه سرانجام به این مقام رسیده اند تصریح کرد: وظیفه ما ادامه دادن راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های آنان است.

مقاتلی ضمن ابلاغ سلام استاندار بوشهر به خانواده‌های معظم شهدا، تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی حسب تاکید دولت محترم باید با جدیت پیگیر امور و مطالبات خانواده‌های معظم شهدا باشند.

مسئولان شهرستان دشتی با حضور در منازل خانواده شهیدان حسن شیخیانی، حسین بردستانی و جواد عالی نژاد از شهدای جنگ تحمیلی رمضان، با آنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در پایان این دیدارها، از خانواده‌های معظم شهدا با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6774352

