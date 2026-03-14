فرماندار دشتی: اقدامات بزدلانه دشمن نشانه ناتوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در دیدار با شهدای جنگ تحمیلی رمضان ضمن محکوم کردن تجاوز بزدلانه آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش اسرائیل اظهار کرد: این اقدامات بزدلانه چیزی جز نشانه ناتوانی دشمنان در مقابل عظمت ایران عزیز نیست.

وی با تأکید بر جایگاه والای شهدا افزود: ما قدردان و مدیون شهدا هستیم و مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس در خونخواهی از فرزندان شهیدشان سنگ تمام گذاشتند؛ ما وامدار این مردم هستیم و امروز به نیابت از مردم در این دیدارها حضور پیدا کرده‌ایم تا پیام همدلی مردم با شما و تجدید میثاق با خون آنان را منتقل کنیم.

فرماندار دشتی با بیان اینکه بدون تردید شهدا آرزوی شهادت داشته اند تا اینکه سرانجام به این مقام رسیده اند تصریح کرد: وظیفه ما ادامه دادن راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های آنان است.

مقاتلی ضمن ابلاغ سلام استاندار بوشهر به خانواده‌های معظم شهدا، تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی حسب تاکید دولت محترم باید با جدیت پیگیر امور و مطالبات خانواده‌های معظم شهدا باشند.

مسئولان شهرستان دشتی با حضور در منازل خانواده شهیدان حسن شیخیانی، حسین بردستانی و جواد عالی نژاد از شهدای جنگ تحمیلی رمضان، با آنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در پایان این دیدارها، از خانواده‌های معظم شهدا با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.