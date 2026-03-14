به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست وبیناری با مدیران مدارس سراسر لرستان، وی ضمن گرامیداشت یاد شهدا و تبریک انتخاب علم‌دار سوم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) بر مسئولیت تربیتی مدیران به‌عنوان ستون اصلی پیکره آموزش‌وپرورش تأکید کرد و با اشاره به شرایط خاص آموزش مجازی و تحولات اخیر، اظهار داشت: مدیران در بحران‌ها عیار خود را نشان می‌دهند. مدیر مدرسه ستون خیمه آموزش‌وپرورش است. اگر این ستون نقش خود را به‌درستی ایفا نکند، کل مجموعه دچار آسیب می‌شود.

اطلس روانی و تربیتی دانش‌آموزان لرستانی تهیه شود

وی محور تربیت را مهم‌ترین وظیفه دستگاه تعلیم‌وتربیت دانست و افزود: ما در قبال این نسل مسئولیت تربیت داریم، نه فقط آموزش. مدرسه پناهگاه فرزندان مردم است و باید برای دانش‌آموزان مأمن آرامش باشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تأکید کرد: خطر اصلی در دوران مجازی نه ضعف تحصیلی، بلکه احساس بی‌پناهی، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان است؛ و مسئولیت پیشگیری از آن مستقیماً بر عهده مدیران مدارس قرار دارد.

سهرابی، گفت: شما نباید اجازه دهید دانش‌آموز احساس ناامنی کند؛ گاهی یک تماس ساده از سوی مدیر با یک دانش‌آموز، معجزه می‌کند.

وی از اقدام موفق آموزش‌وپرورش استان در تدوین اطلس آموزشی تقدیر کرد که طبق آن مدیر مدرسه به‌صورت دقیق اشراف دارد که هر دانش‌آموز تا چه حد به آموزش تلویزیونی، آموزش در شاد و یا به‌صورت درس‌نامه دسترسی دارد و خواستار تهیه اطلس روانی و تربیتی در کنار آن توسط مدیران شد.

هیچ موفقیتی بدون همراهی خانواده‌ها پایدار نخواهد بود

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: مدیران باید لیست دانش‌آموزان را به‌صورت دقیق داشته باشند، وضعیت روحی آنها را رصد کنند و ارتباط انسانی و عاطفی را در کنار آموزش برقرار سازند، هر تماس، هر گفت‌وگو، و هر پیام محبت‌آمیز می‌تواند ضامن سلامت روان نسل آینده باشد.

سهرابی، خلاقیت را یکی از نیازهای جدی آموزش دانست و افزود: فضای مجازی قواعد خود را دارد و نباید تکرار سبک حضوری باشد. باید از روش‌های نوین مانند آموزش معکوس، پروژه‌محوری و بازی‌سازی بهره گرفت تا دانش‌آموزان فعال و بانشاط بمانند.

وی از نمونه‌های موفق برخی مدارس که با خلاقیت معلمان، درس‌ها را به بازی و تجربه تبدیل کرده‌اند، به‌عنوان الگو یادکرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در ادامه خطاب به مدیران مدارس، گفت: مدیر مدرسه لنگرگاه آرامش است. خانواده‌ها و معلمان وقتی دچار اضطراب می‌شوند، نگاهشان به مدیر است. شما باید امید، اعتماد و انگیزه را زنده نگه دارید؛ مدرسه فقط ساختمان نیست، بلکه همین کلاس‌های شاد و فضای مجازی است که شما راهبری می‌کنید.

سهرابی با اشاره به نقش خانواده‌ها به‌عنوان مهم‌ترین شریک راهبردی آموزش‌وپرورش، از مدیران خواست به تقویت ارتباط و اعتماد میان خانواده‌ها و مدارس توجه ویژه کنند.

وی گفت: هیچ موفقیتی بدون همراهی خانواده‌ها پایدار نخواهد بود. خانواده‌ها نیاز به امید دارند، و این امید را باید از مدرسه و مدیران دریافت کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تأکید کرد: مدیران و معلمان لرستانی در خط مقدم جبهه دانایی هستند؛ شما الگوی ایمان، ایستادگی و عشق به فرزندان این سرزمینید.