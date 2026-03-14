به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای جهانی رمزارز امروز (شنبه) شاهد نوساناتی در قیمت ارزهای دیجیتال بود؛ بهطوری که بیتکوین با کاهش قیمت مواجه شد، اما اتریوم روندی صعودی را تجربه کرد.
بر اساس دادههای معاملاتی، بیتکوین به عنوان بزرگترین رمزارز جهان امروز با افت ۰.۱۷ درصدی به قیمت ۷۱ هزار و ۲۶۱ دلار رسید که نشاندهنده کاهش نسبی تقاضا در معاملات اخیر است.
در مقابل، اتریوم دومین رمزارز بزرگ بازار توانست رشد قیمت را ثبت کند و با افزایش ۰.۴۷ درصدی به سطح ۲۱۰۴ دلار برسد.
تحلیلگران معتقدند نوسانات قیمت بیتکوین میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تحولات ژئوپلیتیک، تصمیمات بانکهای مرکزی، تغییرات قوانین بینالمللی و همچنین احساسات عمومی بازار قرار گیرد.
از سوی دیگر، اتریوم به دلیل فراهم کردن بستر قراردادهای هوشمند و برنامههای غیرمتمرکز، نقش مهمی در توسعه فناوری بلاکچین ایفا میکند.
این رمزارز که در جایگاه دوم بازار قرار دارد، معمولاً همبستگی قیمتی قابل توجهی با بیتکوین دارد، اما در برخی مقاطع به دلیل بهروزرسانیهای فنی و کاربردهای گسترده در حوزه مالی غیرمتمرکز (DeFi) میتواند مسیر قیمتی متفاوتی را تجربه کند.
