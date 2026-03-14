به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر شنبه در آیین بیعت اصحاب رسانه و مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان با حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن تسلیت ایام شهادت امیرالمؤمنین (ع) و تقارن آن با شهادت مظلومانه امام سیدعلی خامنه‌ای، این انتخاب شایسته از سوی مجلس خبرگان را تبریک و تهنیت گفت.

رسانه زینبی؛ میراث‌دار کاروان کربلا

آیت‌الله عبادی در این دیدار با اشاره به جایگاه قدسی رسانه در اسلام، خطاب به فعالان این حوزه گفت: کار شما منشأ در کاروان کربلا دارد؛ رسانه‌ای که به رهبری حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) پس از ۱۴۰۰ سال، نافذترین رسانه هستی در احقاق حق است.

وی بیان کرد: مهم‌ترین مسئله امروز، پرده‌برداری از حقایق و ابطال باطل است، چرا که استعمار خارجی قرن‌هاست با فریب افکار عمومی، استبداد خود را بر ملت‌ها تحمیل کرده است.

افشای تناقضات غرب؛ از فتنه‌سازی حقوق‌بشری تا سکوت در برابر جنایات

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با انتقاد شدید از استانداردهای دوگانه غرب و رسانه‌های بیگانه، تصریح کرد: چگونه است که برای فتنه‌ای در داخل کشور ما که بر پایه دروغ بنا شده بود، تمام توان خود را به کار می‌گیرند، اما در برابر خبر ناپدید شدن ده هزار پناهنده در اروپا یا کشف گورهای دست‌جمعی کودکان بومی، سکوت تحلیل‌گرایانه پیشه می‌کنند؟

وی با بیان اینکه رسانه تنها ابزار بازخوانی این پرونده‌ها و بیدارگری جهانی است، بیان داشت: اگر ما حقایق را برای نسل نو بازگو نکنیم، آن‌ها ابزار دست دشمن می‌شوند.

وی گفت: مسئولیت این جهاد تبیین بر عهده رسانه‌هاست تا اجازه ندهند دشمن از «سرِ هیچ»، فتنه بسازد و به سرمایه‌های مادی و معنوی کشور آسیب بزند.

آیت‌الله عبادی در پایان، ضمن دعا برای نصرت جبهه مقاومت در غزه و لبنان و پیروزی بر «گرگ‌های بین‌المللی»، از اصحاب رسانه خواست در این شرایط ویژه، دامن همت به کمر بسته و با بصیرت‌افزایی، هویت اصیل جامعه را تقویت کنند.

وی بیان کرد: امیدوارم روزی برسد که شما با همین قلم و بیان، خبر خوش ظهور حضرت مهدی (عج) را به جهانیان اعلام کنید.

در پایان این مراسم، حاضران با تاکید بر استمرار مسیر امام شهید و تبعیت مطلق از رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای، بر میثاق ابدی خود با آرمان‌های نظام اسلامی تاکید کردند.