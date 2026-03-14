۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

برگزاری مراسم «بیعت بانوان الوند با ولایت» در همدان

همدان- مراسم «بیعت بانوان الوند با ولایت» به منظور بیعت بانوان همدانی با رهبر معظم انقلاب «آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای» روز دوشنبه در همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بیعت بانوان الوند با ولایت با عنوان«عهد جان» به منظور بیعت بانوان همدانی با رهبر معظم انقلاب «آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای» روز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه در همدان برگزار می‌شود.

مراسم بیعت بانوان الوند با ولایت در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر در میدان امام خمینی(ره) همدان برگزار خواهد شد.

در این مراسم پرچم مقدس حرم حضرت زینب سلام (س) به مزایده گذاشته می‌شود و ضمن تکریم خانواده شهدای رمضان، بیعت نامه قرائت خواهد شد.

همچنین بانوان ولایی همدان می‌توانند در حمایت از دفاع مقدس نذورات خود را اهدا کنند.

