۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

درخواست ۳ کشور آمریکای لاتین بر برقراری آتش‌بس فوری در خاورمیانه

دولت‌های کلمبیا، برزیل و مکزیک آتش‌بس فوری در خاورمیانه را خواستار شده و حمایت خود از حل‌وفصل درگیری‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت‌های کلمبیا، برزیل و مکزیک آتش‌بس فوری در خاورمیانه را خواستار شده و حمایت خود از حل‌وفصل درگیری‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک را اعلام کردند.

صفحه رسمی وزارت امور خارجه کلمبیا در شبکه اجتماعی ایکس، این سه کشور آمریکای لاتین در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما بر لزوم حل اختلافات میان کشورها از طریق دیپلماسی بین‌المللی، مطابق با اصول حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تاکید می‌کنیم.

دولت‌های کلمبیا، برزیل و مکزیک افزودند: ما اعلام آتش‌بس فوری در درگیری فعلی خاورمیانه را برای ایجاد فضاهای موثر برای گفت‌وگو و مذاکره ضروری می‌دانیم.

آنها همچنین تمایل خود برای مشارکت در فرآیندهای صلح که به ایجاد اعتماد برای حرکت به سمت یک راه حل سیاسی و مذاکره‌ای» منجر شود، ابراز کردند.

لولا دا سیلوا رئیس‌جمهوری برزیل، گوستاوو پترو رئیس‌جمهوری کلمبیا و کلائودیا شینباوم رئیس‌جمهوری مکزیک به تازگی در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه در مورد تدارک اجلاس جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) - آفریقا که از ۱۸ تا ۲۱ مارس در بوگوتا برگزار می‌شود، صحبت و همفکری کردند.

    • اذرگون IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      اگر می خوان جنگ رو متوقف کنند که متوقف کنند ولی امریکا خواهان مذاکره نیست ،اگر مذاکره با ایران هم بکنه اسرائیل بهم میزنه ،دوبار در بین مذاکرات به ایران حمله شد وچه تضمینی وجود داره که باز سوم حمله نکنند
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      مرگ بر اسرائیل کودک کش و ترامپ

