به گزارش خبرگزاری مهر، دولت‌های کلمبیا، برزیل و مکزیک آتش‌بس فوری در خاورمیانه را خواستار شده و حمایت خود از حل‌وفصل درگیری‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک را اعلام کردند.

صفحه رسمی وزارت امور خارجه کلمبیا در شبکه اجتماعی ایکس، این سه کشور آمریکای لاتین در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما بر لزوم حل اختلافات میان کشورها از طریق دیپلماسی بین‌المللی، مطابق با اصول حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تاکید می‌کنیم.

دولت‌های کلمبیا، برزیل و مکزیک افزودند: ما اعلام آتش‌بس فوری در درگیری فعلی خاورمیانه را برای ایجاد فضاهای موثر برای گفت‌وگو و مذاکره ضروری می‌دانیم.

آنها همچنین تمایل خود برای مشارکت در فرآیندهای صلح که به ایجاد اعتماد برای حرکت به سمت یک راه حل سیاسی و مذاکره‌ای» منجر شود، ابراز کردند.

لولا دا سیلوا رئیس‌جمهوری برزیل، گوستاوو پترو رئیس‌جمهوری کلمبیا و کلائودیا شینباوم رئیس‌جمهوری مکزیک به تازگی در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه در مورد تدارک اجلاس جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) - آفریقا که از ۱۸ تا ۲۱ مارس در بوگوتا برگزار می‌شود، صحبت و همفکری کردند.