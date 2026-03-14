به گزارش خبرگزاری مهر، آکسیوس در گزارشی با اشاره به اینکه هزینه سوخت جت، ۳۰ درصد هزینه های خطوط هوایی را شامل می شود، از افزایش قیمت آن خبر داد.

این رسانه آمریکایی، بسته شدن تنگه هرمز پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را علت افزایش قیمت سوخت جت عنوان کرد.

براساس این گزارش، در شرایطی که انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی از افزایش ۵۸ درصدی قیمت سوخت جت در هفته اول جنگ خبر داده، قیمت بلیط پروازهای میان قاره ای بیش از دو برابر افزایش یافت.

آکسیوس نوشت: افزایش قیمت سوخت می تواند ادامه حیات شرکت های هواپیمایی ضعیف را دچار مخاطره کند.