۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

تظاهرات حمایت از ایران در بنگلادش

تظاهرات حمایت از ایران در بنگلادش

مردم بنگلادش در حمایت از ایران به خیابان‌ها آمده و تجاوز واشنگتن و تل‌آویو به خاک ایران را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم بنگلادش در اعتراض به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در مناطق مختلف این کشور از جمله داکا پایتخت تظاهرات برگزار کردند.

تظاهرکنندگان خواستار توقف تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به خاک ایران و پایان دادن به اشغال فلسطین شدند.

تظاهرکنندگان بنگلادشی کشتار دانش آموزان میناب را جنایت جنگی اعلام و ترور آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب را محکوم کردند.

مردم بنگلادش ضمن تبریک به مردم ایران برای انتخاب رهبر جدید از کشورهای عربی-اسلامی خواستند تا رژیم صهیونیستی و آمریکا را از خاک خود بیرون کنند.

