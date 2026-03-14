تظاهرات حمایت از ایران در بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم بنگلادش در اعتراض به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در مناطق مختلف این کشور از جمله داکا پایتخت تظاهرات برگزار کردند.

تظاهرکنندگان خواستار توقف تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به خاک ایران و پایان دادن به اشغال فلسطین شدند.

تظاهرکنندگان بنگلادشی کشتار دانش آموزان میناب را جنایت جنگی اعلام و ترور آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب را محکوم کردند.

مردم بنگلادش ضمن تبریک به مردم ایران برای انتخاب رهبر جدید از کشورهای عربی-اسلامی خواستند تا رژیم صهیونیستی و آمریکا را از خاک خود بیرون کنند.