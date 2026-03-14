استاندار لرستان: حضور مردم در میدان قوت قلب رزمندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در جمع مردم خرمآباد در خیابان انقلاب با درود و قدردانی از حضور شبانهروزی مردم خرمآباد و لرستان در شبهای اخیر اظهار داشت: شما مردم عزیز و بزرگوار، قدرت و توان الهی خود را به رخ جهانیان کشیدید، هرکدام از شما یک خیبر شکن بودید؛ زیرا تمام دنیا امروز و شبهای گذشته دنیا اراده شما را دید.
وی ادامه داد: اراده هر کدام از شما دنیا را بهزانو در میآورد و به نمایندگی از همه مسئولان استان از شما که امشب زیر باران در این مراسم پرشکوه حضور دارید، قدردانی میکنم، ما قدردان وفاداری شما هستیم.
استاندار لرستان، اضافه کرد: امروز خبرها حاکی از این بود که فضا و هوای رژیم صهیونیستی کاملاً بیدفاع شده است، در ساعات گذشته حملات بیوقفه ارتش و سپاه به نقاط حساس رژیم صهیونیستی بدون هیچ مقاومتی ادامه داشته و موشکهای نقطهزن ما به هدف خورده و این قدرت نشاندهنده استیصال رژیم صهیونیستی و آمریکاست.
شاهرخی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در گودالی که کندند، گیر افتادند، گفت: آنها راهی برای برونرفت از این وضعیت ندارند، زیرا امروز حرف همه مسئولین ما این است که تا انتقام نگیریم، دست از نبرد برنمیداریم.
وی با تأکید بااینکه به برکت خون رهبر شهیدمان امروز وحدت، یکپارچگی، وفاق و هماهنگی برای انتقام، حرف قطعی و مسلم همه مسئولان است، افزود: به امید خدا همه دشمنان از بین خواهند رفت.
استاندار لرستان، ادامه داد: به برکت خون امام شهید و وجود ارزشمند رهبر فرزانه و ارزشمند انقلاب آیتالله مجتبی خامنهای، تمام ارکان نظام و آحاد مردم، حول رهبری وحدت و یکصدایی دارند و تمام نکاتی که رهبری فرزانه ما در پیامشان اظهار داشتند، موردتأیید و وفاق مردم و مسئولان است.
شاهرخی، عنوان کرد: پیام ایشان، فصلالخطاب همه تصمیمات و اقدامات است و آن پیام نیز وحدت، هماهنگی، یکپارچگی و حمایت از محور مقاومت، رزمندگان اسلام و شعار جنگ، جنگ تا پیروزی است.
وی با اشاره به اینکه حضور شما قوت قلب رزمندگان است، از حضور شبانهروزی مردم در اجتماعات و راهپیمایی روز قدس، قدردانی کرد.
استاندار لرستان، تصریح کرد: ما و همه مسئولین با همه وجود خادم شما مردم عزیز هستیم و بهصورت شبانهروزی در میدان برای حمایت و پشتیبانی از رزمندگان، ارتش و سپاه و نیازهای جامعه، تلاش میکنیم.
نظر شما