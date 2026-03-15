وحدت مردم و مسئولان عامل اصلی پیروزی ایران در نبرد با دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن قدردانی از حضور شبانه‌روزی مردم ولایتمدار استان در خیابان‌ها و حمایت از نیروهای مسلح کشور، اظهار کرد: حضور مردم در اجتماعات، قدرت و توان الهی خود را به رخ جهانیان کشید. هرکدام از این مردم یک موشک خیبر شکن بودند که به دشمنان پیام مقاومت و ایستادگی می‌دادند.

وی افزود: این حضور گسترده مردم در این شرایط سخت که در کنار نیروهای نظامی و امنیتی به میدان آمده‌اند، نشان‌دهنده قدرت و اراده‌ای است که انقلاب اسلامی در دل مردم به وجود آورده است. مردم استان مازندران از ابتدا و در تمامی مراحل این جنگ، همواره در خط مقدم حضور داشتند.

مدیرکل اوقاف مازندران با تاکید بر اینکه وحدت و یکپارچگی مسئولان و مردم در این روزها یک اصل غیرقابل انکار است، تصریح کرد: به برکت خون شهدای بزرگ و به ویژه رهبر شهیدمان، امروز تمامی مسئولان و مردم در راستای انتقام از دشمنان متحد شده‌اند. سخنان مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب در تمامی تصمیمات و اقدامات کشور عمل می‌شود.

حیدری همچنین گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در گودالی که خودشان برای ایران و ملت‌های آزادی‌خواه حفاری کرده‌اند، گرفتار شده‌اند و از این وضعیت هیچ‌گونه راه فراری ندارند. مردم ایران تا زمانی که انتقام خون شهدای خود را از دشمنان نگیرند، از نبرد دست نخواهند کشید.

وی با اشاره به حمایت‌های مستمر مقام معظم رهبری از مردم و ارکان نظام، افزود: وجود حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) به عنوان رهبر فرزانه انقلاب، باعث اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان شده است و این وحدت، پیروزی جمهوری اسلامی ایران را در این نبرد قطعی می‌سازد.

مدیرکل اوقاف مازندران در پایان خاطرنشان کرد: ما به امید خداوند متعال و به برکت این اتحاد، قطعا پیروز خواهیم بود و دشمنان جمهوری اسلامی ایران شکست خواهند خورد.