آغاز حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علامه

️به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیهای زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
دانشجویان گرامی
با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما در شرایط کنونی و موفقیت در تمام مراحل تحصیلی؛ به اطلاع میرساند، بازه زمانی حذف و اضافه در تمام مقاطع تحصیلی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ ادامه خواهد داشت.
دانشجویان عزیز میتوانند در این بازه زمانی با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه، نسبت به حذف و اضافه دروس خود اقدام کنند.»
نظر شما