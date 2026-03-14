آغاز حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علامه

️به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه‌ای زمان‌بندی حذف و اضافه نیم‌سال دوم سال تحصیلی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

دانشجویان گرامی

با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما در شرایط کنونی و موفقیت در تمام مراحل تحصیلی؛ به اطلاع می‌رساند، بازه زمانی حذف و اضافه در تمام مقاطع تحصیلی برای نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ ادامه خواهد داشت.

دانشجویان عزیز می‌توانند در این بازه زمانی با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه، نسبت به حذف و اضافه دروس خود اقدام کنند.»