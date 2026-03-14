به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در چهارمین جلسه اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در خراسان جنوبی اظهار کرد: در شرایط جنگ با دشمن نباید از اجرای این طرح غفلت کنیم.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر شهید افزود: هرچند دشمن نعمتی را از این ملت گرفت، اما خداوند متعال نعمت دیگری به ما عطا کرد و مجلس خبرگان رهبری با انتخابی شایسته، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را به عنوان رهبر انقلاب اسلامی برگزید.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه همه ما باید وظایف و تکالیف خود را به‌ویژه در شرایط فعلی به‌درستی انجام دهیم، گفت: مردم بصیر خراسان جنوبی شب‌ها در خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای استان حضور چشمگیری دارند و معاون رئیس‌جمهور نیز از این حضور تقدیر کرده است.

هاشمی با اشاره به اینکه جلوه‌هایی از حضور حماسی مردم در این شب‌ها از طریق صدا و سیما به نمایش گذاشته شده است، تصریح کرد: اگر مفاهیم والای قرآن در فضای خانواده‌ها حاکم شود، فرزندان ما هرگز گرفتار دشمنان نخواهند شد.

وی در ادامه از همه دستگاه‌های اجرایی استان خواست مصوبات مرتبط با اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» را عملیاتی کنند و در جلسه آینده که روز دوشنبه این هفته برگزار می‌شود، گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

در ادامه این جلسه نیز تعدادی از مسئولان کمیته‌های «زندگی با آیه‌ها» گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند.