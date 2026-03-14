۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیر کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سامانه بارشی از فردا وارد استان شده که طبق پیش بینی ها هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به کهگیلویه و بویراحمد ، اظهار کرد: این سامانه از بعد از ظهر فردا یک شنبه وارد استان می شود و تا اواخر وقت دوشنبه ۲۵ اسفند ماه در استان فعال خواهد بود.

وی نوع مخاطره این سامانه را بارش باران رگبار و رعد و برق در برخی مناطق احتمال تگرگ و گاهی تندباد لحظه ای اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی استان مناطق اثر این سامانه را یاسوج، سی سخت، مارگون، کهگیلویه دهدشت، چرام، باشت، امامزاده جعفر گچساران، دوگنبدان ،لنده ، بهمئی و لیکک برشمرد.

وی تصریح کرد: آبگرفتگی معابر و احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد، کاهش دید در جاده ها، احتمال ریزش سنگ از ارتفاعات، لغزندگی و کاهش دید در جاده ها به ویژه در جاده های کوهستانی از مخاطرات این سامانه بارشی است.

کرمی به شهروندان توصیه کرد از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و ضمن احتیاط در رانندگی تجهیزات کافی به همراه داشته باشند.

کد خبر 6774579

