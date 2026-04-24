صدور هشدار زرد هواشناسی در کهگیلویه وبویراحمد؛بارشهای شدید در راه است

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار زرد هواشناسی از فردا شنبه ۵ اردیبهشت در استان صادر شده است.
وی افزود: سامانه بارشی همراه با رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال تگرگ، به ویژه در شهرهای یاسوج، باشت، چرام، کهگیلویه، دهدشت، دنا، سیسخت، لنده، مارگون، گچساران، دوگنبدان، امامزاده جعفر، لیشتر، بهمئی و لیکک پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان درباره آثار مخاطره گفت: لغزندگی جادهها، احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی محتمل است.
وی از شهروندان خواست از توقف در حاشیه رودخانهها خودداری کرده و در سفرهای برونشهری و فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی احتیاط داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد نیز تاکید کرد: نیروهای امدادی و شهرداریها باید آمادگی کامل برای مقابله با مخاطرات احتمالی را داشته باشند.
