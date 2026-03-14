به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حملات متعدد رژیم صهیونی و آمریکا به زیرساختهای کشور از جمله فرودگاه‌ها، تجهیزات ناوبری و زیرساختهای صنعت هوانوردی کشوری، و مکاتبات سازمان هواپیمایی کشوری با دفتر منطقه ای ایکائو ، نشست تخصصی برخط سازمان هواپیمایی کشوری ایران و دفتر منطقه ای ایکائو برگزار شد.

در این نشست که با حضور ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، معاونین، مدیران و همچنین سرپرست دفتر منطقه ای ایکائو، به همراه نمایندگانی از دفتر مرکزی ایکائو در مونترال کانادا، تشکیل شد، آخرین شرایط فعلی صنعت هوانوردی کشور تشریح شد.

در این جلسه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن ارائه آخرین وضعیت صنعت هوانوردی ایران پس از دو هفته از آغاز جنگ رمضان و حملات متعدد به زیرساخت‌های کشور که نقض صریح کنوانسیون شیکاگو است، به نماینده سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) تاکید کرد، با توجه به جایگاه بین‌المللی این سازمان از متجاوزان خواسته شود که طبق قواعد بین‌المللی، از تجهیزات و زیرساخت های هوانوردی کشوری حفاظت شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این نشست خواستار شد دو فرودگاه در ایران به عنوان فرودگاه امن برای انجام پروازهای بشر دوستانه و تامین کالاهای حساس مورد نیاز مردم همچون دارو و تجهیزات پزشکی و نیز تخلیه اتباع خارجی از ایران و بازگشت ایرانی‌ها از کشورهای دیگر تعیین شود.

وی با بیان اینکه فرودگاه مشهد به نخستین اولویت ایران است، افزود: این سازمان آمادگی دارد در صورت وجود درخواست از سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه، این موضوع را در دولت و سایر نهادهای متولی مطرح و پیگیری و مساعدت لازم را بعمل آورد.

شیرودی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری ایران بر تعهد خود نسبت به حفظ ایمنی و امنیت و تداوم صنعت هوانوردی کشوری و حفظ جان مسافران هوایی نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه تاکید دارد و بر تلاش‌های صورت گرفته در راستای این هدف در جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر در قالب اجرای سند ۱۰۰۸۸ و ۱۰۰۸۴ و تشکیل کمیته CMC و همکاری و هماهنگی همه بخشهای کشوری و لشکری، مانند تخلیه ایمن فضای کشور و هدایت پروازهای بین المللی به مناطق امن و همکاری نزدیک با سازمان های هواپیمایی کشوری منطقه اشاره کرد.

در ادامه این نشست خلیفه رحما سرپرست جدید دفتر منطقه ای ایکائو ضمن ابراز همدردی با مردم ایران و ابراز تاسف از شرایط پیش آمده، به خصوص در مورد صنعت هوانوردی کشوری، اظهار امیدواری کرد که شرایط در صنعت هوایی ایران به شرایط قبلی بازگردد و قول داد برای تعیین فرودگاه مشهد به عنوان فرودگاه امن تمام تلاش خود را به کار بندد.

وی از تلاش‌های سازمان هواپیمایی کشوری ایران و اقدامات صورت گرفته به منظور حفظ صنعت هوانوردی کشوری و همراهی و هماهنگی با کشورهای منطقه در زمان بسته شدن فضای هوایی کشوری و تخلیه به موقع فضای هوایی به صورت ایمن و امن و همچنین گزارش های ارائه شده به دفتر منطقه ای ایکائو تشکر و قدردانی کرد و گفت: تلاش می کند از همه ابزارها و تمام توان و ظرفیت ایکائو استفاده می کند که این امر محقق شود.

رحما وی با بیان اینکه ایران جز اعضای موسس و تشکیل دهنده ایکائو به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در صنعت هوایی خاورمیانه و دنیا دارد، به توسعه و پیشرفتهای ایران در سالهای اخیر اشاره و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شرایط بهبود یافته و شاهد حضور پرقدرت ایران و نقش آفرینی آن در صنعت هوایی باشیم.

در پایان طرفین بر توسعه همکاری و ادامه ارتباطات متقابل تاکید نمودند و مقرر گردید که موارد فوق تا حصول نتیجه توسط طرفین پیگیری شود.