واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۳ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با بیان اینکه واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهام‌دار آغاز شد، گفت: در این مرحله، دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۴۴۳ هزار تومان، سبد سهام ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۵۲۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ ۹۸۱ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

وی افزود: هر دو گروه سهام‌داران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، سود این مرحله را دریافت می کنند.

جعفری در پایان گفت: پرداخت سود سهام عدالت از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده و تا ۴۸ ساعت آینده همه سهامداران سهام عدالت، سود خود را دریافت خواهند کرد.