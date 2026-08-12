به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی عصر چهارشنبه خط انتقال آب سد شیرین‌دره به بجنورد دچار آسیب شد و کارشناسان فنی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی برای بررسی علت این حادثه به محل اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با تأیید این خبر اظهار کرد: هنوز مشخص نیست چه اتفاقی برای خط انتقال آب سد شیرین‌دره به بجنورد رخ داده است.

حصاری افزود: کارشناسان فنی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در محل حاضر شده‌اند و برای بررسی دقیق‌تر، انتقال آب از این خط لوله متوقف شده است تا با فروکش کردن آب، علت آسیب مشخص شود.

وی بیان کرد: احتمال دارد شیر هوا در حوضچه این خط دچار آسیب شده باشد که در صورت تأیید این موضوع، ممکن است آب شهر بجنورد با افت فشار مواجه شود.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلب خراسان شمالی تصریح کرد: باید منتظر ماند تا کارشناسان فنی پس از بررسی‌های لازم، علت دقیق آسیب به خط انتقال آب را اعلام کنند.