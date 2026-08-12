میقانی: راهداران محور بجنورد–آشخانه را پاکسازی و بازگشایی کردند

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ترکیدگی لوله آب در حاشیه محور بجنورد–آشخانه، پیش از روستای تاتار، رسوبات ناشی از این حادثه وارد سطح جاده شد و عبور و مرور در این محدوده را با مشکل مواجه کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی افزود: راهداران شهرستان بجنورد با حضور سریع در محل، عملیات اضطراری رسوب‌برداری و پاکسازی سطح جاده را آغاز کردند.

وی ادامه داد: با رفع آثار ناشی از ورود رسوبات، مسیر پاکسازی و بازگشایی شد و شرایط برای تردد ایمن کاربران جاده‌ای فراهم شد.

میقانی بیان کرد: این اقدام فوری با هدف جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، حفظ ایمنی تردد و جلوگیری از اختلال در عبور و مرور در یکی از محورهای پرتردد استان انجام شد.