به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد «پگی فلانگن»، معاون فرماندار مینه‌سوتا، در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کرسی سنای آمریکا در این ایالت، «انجی کریگ» را شکست داد و نامزد این حزب شد.

فلانگن پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت حضور در سنا، از توقف کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی حمایت خواهد کرد.

این روزنامه، پیروزی فلانگن را موفقیتی تازه برای جناح ترقی‌خواه حزب دموکرات و در مقابل، شکستی برای حامیان رژیم صهیونیستی در این حزب توصیف کرد؛ به ویژه آنکه فلانگن از منتقدان سیاست‌های رژیم صهیونیستی و جنگ غزه بوده است.

به نوشته هاآرتص، این نتیجه ضربه دیگری به لابی «آیپک» در آمریکا محسوب می‌شود که از کریگ حمایت کرده و برای کارزار انتخاباتی او برنامه‌های جمع‌آوری کمک مالی برگزار کرده بود.

این نتیجه یک هفته پس از پیروزی «عبدالرحمن السید» بر «هالی استیونز» در انتخابات مقدماتی میشیگان رقم خورد؛ رقابتی که موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز در آن حضوری پررنگ داشت.

هاآرتص نوشت این نتایج از افزایش نفوذ جریان ترقی‌خواه در حزب دموکرات و پررنگ‌تر شدن خطرات حمایت از رژیم صهیونیستی در انتخابات آمریکا و افکار عمومی این کشور حکایت دارد.

همزمان در انتخابات مقدماتی مجلس نمایندگان در همین ایالت، «الهان عمر»، نماینده ترقی‌خواه و منتقد رژیم صهیونیستی، بار دیگر نامزدی حزب دموکرات در حوزه پنجم مینه‌سوتا را به دست آورد و انتظار می‌رود در انتخابات عمومی ماه نوامبر نیز شانس بالایی برای پیروزی داشته باشد.