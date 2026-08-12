به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا از سفارتخانه‌های خود در خاورمیانه خواسته است تا طرح‌هایی را برای ادامه فعالیت‌های خود با تعداد محدودی از کارمندان اجرا کنند.

پیش از این نیز وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که آمریکایی‌ های حاضر در خاورمیانه (غرب آسیا) باید احتیاط بیشتری کرده و برای بسته شدن حریم هوایی و اختلال‌ های احتمالی در سفر آماده باشند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آمریکا که هفته پیش صادر شد، آمده است: آمریکایی‌ های حاضر در منطقه باید در صورت تشدید تنش‌ ها، خروج یا آمادگی برای خروج از منطقه را مدنظر قرار دهند. آمریکایی‌ های خارج از خاورمیانه (غرب آسیا) باید در مورد سفر به این منطقه تجدید نظر کنند.

بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در این باره اضافه کرد: ایران و گروه‌های وابسته به آن ممکن است منافع آمریکا را در سراسر جهان هدف قرار دهند!