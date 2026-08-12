پیگیری بیمه فرهنگیان بازنشسته؛ اختصاص ۷هزار میلیارد تومان برای مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی عصر چهارشنبه در دیدار با جمعی از معلمان و بازنشستگان شهرستان دامغان که در سالن جلسات دانشگاه این شهر برگزار شد، از اختصاص هفت هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلات و مطالبات فرهنگیان کشور خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بهبود شرایط رفاهی و معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان از موضوعات مورد تأکید دولت است، افزود: تقویت مراکز درمانی فرهنگیان برای ارتقای سطح خدمات به معلمان و بازنشستگان نیز از دیگر موضوعاتی است که وزارت آموزش و پرورش دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان، اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده و در حال شناسایی خلأها و شکاف‌های موجود، به‌ویژه در حوزه معیشت معلمان، هستیم تا بتوانیم آن‌ها را برطرف کنیم.

کاظمی ادامه داد: روز گذشته نشستی با دکتر پزشکیان داشتیم و درباره موضوع بیمه بازنشستگان گفت‌وگو کردیم که مقرر شد پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت موضوع بیمه فرهنگیان بازنشسته، افزود: بیمه فرهنگیان بازنشسته یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دست پیگیری قرار دارد و این موضوع بارها در کمیسیون‌های دولت مطرح شده و همچنان در حال پیگیری است.