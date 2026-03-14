حمله به ۹ واحد کارگری در همدان از ابتدای«جنگ رمضان»

به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان آزرمی عصر شنبه در نشست کمیسیون کارگری استان همدان اظهار کرد: جامعه کارگری استان همدان همگام با سایر اقشار مردم و در همبستگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به میهن اسلامی را محکوم می‌کند.

وی افزود: به منظور ایجاد وحدت رویه، تمرکز و انسجام در ساماندهی کمک‌های جامعه کارگری برای پشتیبانی از رزمندگان «جنگ رمضان» و با هماهنگی مدیریت عالی استان، مقرر شد کمیته کارگری ستاد پشتیبانی دفاع مقدس استان به مسئولیت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود.

دبیر کمیسیون کارگری استان همدان با تأکید بر پیشینه درخشان جامعه کارگری در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ادامه داد: جامعه کارگری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در صحنه‌های مختلف حضور فعال داشته و در این نبرد با جبهه استکبار نیز همچون گذشته نقش‌آفرینی خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به مصوبات این جلسه بیان کرد: ارتقای ایمنی در واحدهای کارگری و همچنین تسریع در پرداخت مطالبات کارگران ضروری است و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

آزرمی ادامه داد:: در جریان «جنگ رمضان» تاکنون ۹ واحد کارگری در سطح استان همدان مورد اصابت قرار گرفته است.