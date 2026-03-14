به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی امروز (شنبه) طی گفتگویی تلویزیونی، اظهار کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی در دو مرحله دچار شکست جدی شده است.
وی توضیح داد: شکست اول مربوط به منطق آمریکایی در برابر منطق حضرت امام (ره) بود، به این معنا که آمریکاییها اینگونه القا کرده بودند که فقط آنها هژمونی طلب هستند، اما امام راحل این منطق غلط آنان را شکست داد و آنان فهمیدند که دیگر نمیتوان پشت درهای بسته برای دنیا نقشه کشید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شکست دوم آمریکا در برابر ایران مربوط به شکست سیاسی بود که به طور جدی در دوران رهبری رهبر شهیدمان آغاز شد. آنان در ۳۶ سال گذشته در دستیابی به هر آنچه خواستند، ناکام بودند.
متکی در ادامه، گفت: امروز هم آنان وارد جنگ با ایران شدهاند و به بیان دقیقتر بزرگترین ارتش جهان با تمام توان نظامی خود وارد جنگ با ایران شده است. آنان در ابتدا رهبر انقلاب را با این تصور غلط به شهادت رساندند که میتوانند خیلی زود صحنه را به نفع خودشان تمام کنند اما خیلی زود فهمیدند که اشتباه کردهاند.
متکی تاکید کرد: همان طور که دشمن در جنگ ۱۲ روزه فهمید زورش به ایران نمیرسد و درخواست آتشبس داد، رزمندگان ما در جنگ فعلی یعنی جنگ رمضان هم نشان دادند که میتوانند میدان را هوشیارانه مدیریت کنند.
وی با اشاره به حمله دشمن به خارک، گفت: غربیها خیلی به این عملیات دشمن پرداختند تا مردم ما را ناامید کنند، اما باید به این نکته توجه کرد که این اقدام آمریکا میتواند نشانهای از این باشد که ممکن است آنان خواستار پیاده کردن نیرو و اشغال جزایر باشند که در این زمینه لازم است ما هم اقدام پیشدستانه انجام دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آنان به اشتباه تصور میکنند که میتوانند بخشهایی از کشورمان را اشغال کنند، اما قطعا نمیتوانند چرا که ما مردمی شجاع و مقاوم داریم.
وی اظهار کرد: نتیجهگیری ملتهای مختلف جهان نشاندهنده این است که پیروز جنگ تا اینجا، ایران است که این پیروزی مرهون مقاومت ملت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
