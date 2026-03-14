بررسی روند ترخیص کالاهای اساسی و ملزومات مورد نیاز مردم

به گزارش خبرگزاری مهر ، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صبح امروز با حضور در ستاد مرکزی گمرک ایران، ضمن دیدار با فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک، از نزدیک در جریان روند ترخیص کالاهای اساسی و ملزومات مورد نیاز مردم در شرایط حساس کنونی قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این بازدید، از تلاش‌های جهادی کارکنان گمرک قدردانی کرد و اظهار کرد: در شرایطی فعلی خوشبختانه می‌بینیم که دستگاه‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه گمرک، با روحیه انقلابی در خط مقدم این میدان ایستاده‌اند.

خدائیان با تأکید بر لزوم تسهیل حداکثری در فرآیندهای تجاری، تصریح کرد: تداوم خدمات و تسریع در ترخیص کالاها، به‌ویژه اقلام ضروری، حیاتی است. سازمان بازرسی کل کشور با تمام ظرفیت آمادگی دارد تا گره‌های احتمالی در مسیر ترخیص را باز کرده و به دستگاه‌های اجرایی کمک کند تا هیچ کالایی پشت درهای گمرک معطل نماند.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های دخیل باید با یکدیگر همکاری کنند تا کالاها در کمترین زمان ممکن به دست مصرف‌کنندگان برسد.

در این نشست، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران نیز گزارشی از آخرین وضعیت آمادگی گمرکات همچنین برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ترخیص فوری کالاهای استراتژیک ارائه کرد؛ بنابراین گزارش، ستار شیرعالی معاون اقتصادی سازمان و همچنین بازرس کل اقتصادی این سازمان خدائیان را همراهی می‌کردند.