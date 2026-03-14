به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پرتلاش انتظامی شهرستان خرمآباد در پی اقدامات پلیسی هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق حرفهای شدند که در تحقیقات پلیس، به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرد.
در عملیاتی جداگانه، مأموران انتظامی این شهرستان با رصد دقیق مسیرهای عبور محمولههای مشکوک، یک دستگاه اتوبوس حامل سیگار خارجی قاچاق به ارزش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال را توقیف کردند.
همچنین مأموران پلیس آگاهی استان لرستان با اشراف اطلاعاتی، در عملیاتی ضربتی موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق حرفهای شدند. در بازرسی از مخفیگاه آنها، ۷۸ حلقه لاستیک خودرو سنگین مسروقه به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و اموال مکشوفه تحویل مالباختگان شد.
پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بیامان با عوامل سرقت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، موضوع را فوراً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
در پایان این اطلاعیه آمده است: سارقان بداند در این شرایط حساس و جنگی چنانچه به اموال مردم و اموال عمومی تعرض کنند بلادرنگ با واکنش سریع، و در صورت لزوم هدف تیر مستقیم مأموران پلیس قرار خواهند گرفت.
