به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی رسمی و تفصیلی، آخرین آمار خسارات و تلفات ناشی از حملات گسترده و غیرقانونی به زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز درمانی و واحدهای امدادی را تا ساعت ۸ صبح روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد.

این گزارش که حاکی از آسیب به بیش از ۳۶ هزار واحد غیرنظامی و شهادت مظلومانه نیروهای امدادی و درمانی است، به عنوان مستندات جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی به مراجع قضایی و نهادهای جهانی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی و صلیب سرخ ارسال شده است.

متن این گزارش به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در پی حملات گسترده و غیرقانونی به مناطق غیرنظامی، مسکونی و زیرساخت‌های خدماتی کشور، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این اقدامات غیرانسانی، آخرین گزارش از خسارات و تلفات ناشی از این حملات را منتشر کرد.

بر اساس گزارش‌های میدانی و اطلاعات جمع‌آوری شده تا ساعت ۸ صبح روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، در نتیجه حملات گسترده و هدفمند علیه مناطق غیرنظامی، در مجموع ۳۶ هزار و ۵۹۳ واحد غیرنظامی آسیب دیده‌اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به منازل مسکونی و مراکز خدمات عمومی است.

طبق این گزارش ،۲۱ هزار و ۵۲۰ واحد مسکونی در استان‌های مختلف کشور آسیب دیده‌اند ،۱۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران دچار خسارت شده‌اند و ۴ هزار و ۸۲۷ واحد تجاری در این حملات تخریب یا آسیب دیده‌اند.

در حوزه خدمات سلامت نیز خساراتی گزارش شده است از جمله ۱۶۰ مرکز درمانی و بهداشتی شامل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشت و داروخانه‌ها که در این حملات مورد هدف قرار گرفته و دچار خسارت شده‌اند؛ اقدامی که نقض آشکار قوانین و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی در خصوص مصونیت مراکز درمانی محسوب می‌شود.

در حوزه آموزش نیز خسارات ثبت شده است از جمله ۶۹ مدرسه آسیب دیده یا تخریب شده‌اند.

همچنین بخش سلامت کشور نیز متحمل خسارات انسانی شده است؛ به گونه‌ای که ۱۲ نفر از کادر درمان به شهادت رسیده‌اند و ۷۸ نفر از کارکنان حوزه سلامت مصدوم شده‌اند.

از سوی دیگر، مراکز و تجهیزات امدادی نیز هدف این حملات قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌های عملیاتی ۱۷ مرکز امدادی هلال‌احمر آسیب دیده است ، ۲۱ دستگاه خودروی عملیاتی امداد و نجات آسیب دیده یا تخریب شده‌اند و ۱۹ دستگاه آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس از چرخه عملیات خارج شده‌اند.

یک فروند بالگرد امدادی هلال‌احمر نیز در جریان این حملات دچار آسیب جدی شده است و۱۰ نفر از نیروهای امدادی در شهرهای تهران، مهاباد و خمین مجروح شده‌اند.

متأسفانه یک نفر از نجاتگران هلال‌احمر به نام شهید حمیدرضا جهانبخش از استان اصفهان در حین انجام مأموریت امدادرسانی به مردم به شهادت رسیده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ابعاد انسانی این فاجعه اعلام کرد:حمله به مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و نیروهای امدادی مصداق آشکار جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

این اقدامات وحشیانه که با حمایت و مشارکت رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا انجام شده، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل عاملان این حملات به اصول انسانی، اخلاقی و قوانین بین‌المللی است.

وی تأکید کرد : جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق قربانیان این حملات، پیگیری‌های حقوقی گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی آغاز کرده است و مستندات کامل این جنایات در حال ارسال و ثبت در مراجع بین‌المللی است.

در همین راستا، گزارش‌های مستند این حملات به نهادهای بین‌المللی از جمله دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ، فدراسیون بین‌المللی ، جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر ، سازمان ملل متحد و دبیرخانه حقوق بشر آن ارسال شده و روند مستندسازی جنایات جنگی، مطالبه پاسخگویی عاملان و پیگیری حقوقی در مراجع بین‌المللی با جدیت ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان با ادای احترام به شهدای امدادگر، کادر درمان، معلمان، دانش‌آموزان و سایر قربانیان این حملات گفت: ملت ایران بارها نشان داده است که در برابر ظلم و تجاوز تسلیم نخواهد شد. امدادگران هلال‌احمر و کادر درمان کشور نیز با روحیه‌ای سرشار از ایثار و انسان‌دوستی، حتی در سخت‌ترین شرایط و زیر آتش حملات نیز از خدمت به مردم و نجات جان آسیب‌دیدگان دست نکشیده‌اند.

وی تأکید کرد: جامعه جهانی، سازمان‌های بشردوستانه و تمامی نهادهای بین‌المللی وظیفه دارند در برابر این جنایات سکوت را کنار گذاشته و برای توقف حملات علیه غیرنظامیان و حمایت از قربانیان اقدام فوری انجام دهند.