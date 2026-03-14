بیعت اهالی هنرهای نمایشی مازندران با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جمعی از هنرمندان هنرهای نمایشی استان مازندران آمده است: در پی تجاوز شرورانه به میهن عزیزمان ایران اسلامی، ما جمعی از نویسندگان و کارگردانان و بازیگران استان مازندران با دلی پر از غم اما اراده‌ای پولادین، این جنایت آمریکایی صهیونیستی که منجر به شهادت قهرمانان وطن شده است را محکوم می‌کنیم.

ما هنرمندان هنرهای نمایشی استان این بار نه در قالب واژه‌ها و تصاویر خیالی، بلکه با صدای اصیل و جسم و روح خویش به عرصه هنر فاخر گام مینهیم و به آن جان می‌بخشیم

تا ارزش‌های الهی، عدالت‌خواهی، فداکاری و بازتاب دردهای ملت و آرمان‌های انقلابمان را به منثه ظهور و نمایش بگذاریم.

گرامی می داریم یاد شهید رمضان، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(ره) و شهیدان دفاع مقدس و امنیت و هم‌گام با پاسداران حریم وطن و خادمین صدیق این خاک، رسالت ادبی و هنری خود را در حفظ اصالت، شرافت انسانی و اقتدار ایران اسلامی پیگیری می‌کنیم.

ما اهالی تئاتر، بیعت جانانه و تبریک خالصانه خویش را تقدیم محضر رهبر سوم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی) می‌داریم و با سربلندی و افتخار، پیمان اطاعت و هم‌راهی جاودان با ایشان را تجدید می‌کنیم.

ما هنرمندان مازندرانی از آحاد مردم نجیب استان ولایت‌مدار درخواست می‌کنیم تا در این برهه حساس، با وحدت کلمه، همدلی عمیق و پایداری استوار، هم‌دل و هم‌زبان شوند و از این امتحان الهی سرفراز بیرون آیند؛ امتحانی که نویدبخش دوران تازه‌ای از عزت و پیشرفت خواهد بود.

باشد خداوند متعال با بندگی و همت و انسجام امت اسلامی، مسیر دستیابی به اوج‌ شرف را هموار فرماید و خاطره و جان فداکاران این راه، در قلب این سرزمین مقدس، ابدی و نورانی بماند.

جمعی از هنرمندان هنرهای نمایشی استان مازندران