هنر اسلامی دستوری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز به همراه جمعی از معاونان، اعضای هیئت علمی، روسای دانشکده ها و هنرمندان این دانشگاه پیش از ظهر امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کردند.

در این دیدار از قرآن نفیسی که بر روی فرش بافته شده بود رونمایی شد.

در این اثر بسیار ارزنده تمام 30 جزء قرآن در 76 ورق به صورت دورو با 62 میلیون گره بافته شده است. هنرمندان تبریزی 6 سال زیرنظر دانشکده فرش دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز وقت صرف کردند تا چنین اثر هنری ماندگاری خلق کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای این فرش قرآنی نفیس را افتخاری ماندگار و یادگاری بسیار عظیم برای نظام جمهوری اسلامی دانستند که از عشق هنرمندان این سرزمین برخاسته و تا قرنها یاد و نام بافندگان آن و هنر فرش بافی را زنده نگه می دارد.

رهبر انقلاب اسلامی ضمن تشکر از تمام هنرمندانی که در این کار هنری برجسته نقش داشتند خاطرنشان کردند: این قرآن به موزه آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد تا ماندگار و زوال ناپذیر برای استفاده همگان باقی بماند.

ایشان مسئله هنر اسلامی را موضوعی بسیار مهم دانستند و با اشاره به تفاوت هنر اسلامی با هنر غیراسلامی خاطرنشان کردند: روح هنر اسلامی نقطه تفاوت آن با هنر غیر اسلامی است چرا که هنر یک پدیده انسانی است و از الهام درونی و تراوش معنویت انسان خلق می شود و هنگامی که این هنر از "دل و باور ایمانی به معنای حقیقی آن" برخاسته باشد هنر اسلامی ایجاد خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه افزودند: با دستور نمی توان هنر اسلامی خلق کرد بلکه هنگامی که "روح، دل و نگاه هنرمند" تصحیح شد نتیجه نگاه چنین هنرمندی، "اثر هنری اسلامی" خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای توجه به هنرهای دستی در مناطق مختلف ایران را ضروری برشمردند و توصیه کردند با تشویق اساتید و پیشکسوتان هنرهای دستی را که معمولا با رنج و زحمت همراه است، استمرار و تداوم بخشید.

در ابتدای این دیدار دکتر کی نژاد رئیس دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز با بیان گزارشی از فعالیتهای این دانشگاه گفت: دانشگاه هنرهای اسلامی در 22 رشته کارشناسی، 10 رشته کارشناسی ارشد و 2 رشته دکتری دانشجو می پذیرد و در مدت 11 سال فعالیت خود توانسته بسیاری از اساتید خبره را بکار بگیرند و از تواناییهای آنان در احیاء هنرهای سنتی استفاده کند.