فعالیت ۳ هزار سفیر قرآنی در خراسان جنوبی؛ قرآن به گفتمان عمومی تبدیل ش

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سالاری مکی بعداز ظهر شنبه در جریان بازدید استاندار خراسان جنوبی از نمایشگاه «زندگی با آیهها» اظهار کرد: در حال حاضر نمایشگاه ثابت «زندگی با آیهها» در بیرجند دایر بوده و برای دیگر شهرستانهای استان هم یک نمایشگاه سیار فعال شده که گروههای مختلف مردمی در این فضاها آموزشهای قرآنی لازم را فرا میگیرند.
قرآن؛ هسته اصلی تعالی جامعه
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه قرآن معجزه جاودانه الهی و پیامبر اکرم (ص) است، بیان کرد: هسته اصلی و روح حاکم بر این نمایشگاه، ترویج مفاهیم قرآنی است، چراکه بر اساس تأکیدات رهبر شهید انقلاب، اگر قرار است جامعه به رشد و تعالی حقیقی برسد، باید با قرآن عجین شود.
حجتالاسلام سالاری مکی با اشاره به توصیههای رهبر شهید انقلاب مبنی بر رشد نهادهای قرآنی در کشور، گفت: هدف غایی ما این است که مفاهیم قرآنی در جامعه اسلامی به «مسلمات فکری» و رایجترین افکار مشترک میان تمامی قشرها تبدیل شده و به گفتمان عمومی مردم بدل گردد.
مراحل پنجگانه قرآنی شدن جامعه
وی ضرورت «زیستمحور» شدن قرآن در زندگی روزمره را مورد تأکید قرار داد و افزود: از منظر مقام معظم رهبری، مراحل قرآنی شدن جامعه شامل پنج مرحله «تلاوت، حفظ، انس با قرآن، تدبر و در نهایت عمل به قرآن» است.
وی ادامه داد: در همین راستا پروژه «زندگی با آیهها» طراحی شده که خوشبختانه خراسان جنوبی برای دو سال متوالی موفق به کسب رتبه اول مشارکت نسبت به جمعیت در اجرای این طرح شده است.
حجتالاسلام سالاری ادامه داد: شعار اصلی ما در این طرح این است که ۳۰ آیه محوری قرآن را بخوانیم، بفهمیم، حفظ کنیم و در نهایت با آنها زندگی کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به افق روشن این طرح در سطح ملی اشاره کرد و گفت: حضرت آقا فرمودند که در قالب این طرح باید ۲۰۰ آیه توسط ۱۰ میلیون نفر حفظ شود که تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سطح کشور موفق به حفظ شدهاند.
وی بیان کرد: خراسان جنوبی در حال حاضر رتبه دوم کشوری در بخش حفظ و رتبه اول را در میزان مشارکت مردمی نسبت به جمعیت به خود اختصاص داده است.
چشمانداز و برش استانی طرح
حجتالاسلام سالاری مکی به تشریح برش استانی این طرح پرداخت و اظهار کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، هدفگذاری ما در خراسان جنوبی دستیابی به ۳۰۰ هزار مشارکتکننده، تربیت ۱۶ هزار سفیر قرآنی و برپایی ۳ هزار محفل است.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۳ هزار و ۳۵۶ سفیر در سطح استان مشغول به فعالیت و کنشگری هستند و در نمایشگاه «زندگی با آیهها» نیز کنشهای مختلف متناسب با گروههای سنی و اجتماعی متفاوت تبیین و اجرا میشود.
