قرآن مهمترین سلاح اعتقادی ما در نبرد با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح دوشنبه در جمع کارکنان بیمه سلامت استان در تشریح ابعاد و اهمیت طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: این طرح یک سامانه جامع برای انس بیشتر با آیات الهی است که در آن تلاش می‌شود ۲۰۰ آیه از قرآن کریم توسط مردم خوانده، فهمیده، حفظ و در زندگی پیاده‌سازی شود.

وی با تأکید بر اینکه ماهیت جنگ‌های کنونی تغییر کرده است، گفت: امروز ما درگیر یک جنگ اعتقادی هستیم، جنگی که اگرچه ظاهر نظامی دارد، اما هدف نهایی آن از بین بردن اعتقادات است و قرآن مهمترین سلاح ما در برابر دشمن است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات کشورهای غربی در ترویج باورهای خود، افزود: دولت آمریکا جزء کشورهایی است که بیشترین چاپ انجیل را به ازای خانواده های خود دارد ولی باز هم شاهد هستیم که قرآن کریم به عنوان پرفروش‌ترین کتاب دنیا اخیراً نیز این روند با رشد همراه بوده است.

وی با اشاره به ایام فتنه و حوادث گذشته بیان کرد: ۱۹ دی شاهد فتنه در همین خیابان‌ها بودیم، اما امروز خون رهبری بعثت دوباره مردم را به گونه‌ای دیگر رقم زده و شاهد حضور حماسی در شب‌ها هستیم.

حجت الاسلام سالاری بیان کرد: بنا به منطق رهبر شهید انقلاب، ما در برابر هیمنه آمریکا، خدا و مردم ایمانی و متعهد را داریم و لازم است این سرمایه با عمق بخشی به معارف قرآنی و اهلبیتی جامعه تقویت شود.

وی تأکید کرد: این باور ها و سرمایه های ارزشی و عبودیت و تبعیت از ولایت باعث نصرت خداوند است و همان‌طور که خداوند در طبس، طوفان و شن‌ها را مأمور دفاع از ما کرد در اصفهان، باران و خاک دشمن را گرفتار ساخت و هر زمان که اراده الهی بر برملا کردن نقشه‌ها باشد، شرایط فراهم می‌گردد و این مصداق عینی آیه «إِنَّ مَعِی رَبِّی» است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ترویج گفتمان مقاومت، افزود: ایشان توصیه داشتند که مردم آیه «وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ» را زیاد بخوانند و این مطلب حاکی از لزوم مجهز شدن به پدافند معرفتی و دشمن شناسی توسط جامعه است که در هنگام فتنه ها بتواند به درستی فتنه شکنی کند.

وی ادامه داد: به فرموده رهبر شهید انقلاب، ما باید کاری کنیم که مفاهیم قرآنی به مسلمات فکری و گفتمان‌های عمومی جامعه تبدیل شود و مردم پای آرمان‌های خود بایستند.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان از اینکه تمامی مجموعه ها خواستاریم طرح «زندگی با آیه‌ها» را در برنامه‌های اجرایی خود بگنجانند، گفت: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار سفیر در این عرصه فعالیت می‌کنند و ۱۴ هزار و ۵۰۰ گزارش قرآنی به ثبت رسیده که نشان‌دهنده اقبال عمومی به این حرکت عظیم فرهنگی است.