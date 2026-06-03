به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان اظهارکرد: خراسان جنوبی به برکت همافزایی مجموعههای قرآنی، حمایت مسئولان و مشارکت گسترده مردم، در اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» به عنوان یکی از استانهای پیشرو کشور شناخته میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طرح «زندگی با آیهها» از یادگارهای شهید آیتالله رئیسی است، بیان کرد: طی سه سال گذشته استان خراسان جنوبی توانسته با همکاری دستگاههای مختلف و فعالان قرآنی، نقش مؤثری در پیشبرد این طرح ملی ایفا کند و در بسیاری از شاخصها رتبههای برتر کشور را به دست آورد.
وی افزود: شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان از نظر تعداد جلسات، پیگیری مصوبات و میزان فعالیت در شهرستانها وضعیت مطلوبی دارد و حتی در برخی روستاهای استان نیز شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل شده است که در سطح کشور کمنظیر است.
حجتالاسلام سالاری مکی با بیان اینکه خراسان جنوبی در حوزه حفظ تخصصی قرآن موفقیتهای چشمگیری کسب کرده است، اظهار کرد: استان در دو سال گذشته رتبه دوم کشور را در آزمونهای اخذ مدرک حفظ قرآن کسب کرده بود و امسال با تلاش اساتید و حافظان قرآن موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.
وی همچنین از برگزاری کارگاههای تدبر در آیات ولایت در سطح استان خبر داد و گفت: این برنامهها با حضور اساتید کشوری و همکاری مجموعههای قرآنی و آموزشی در حال اجرا است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به تولید آثار هنری مرتبط با واقعه غدیر اشاره کرد و افزود: سال گذشته نگارهای با موضوع نقش بانوان در جریان ولایت و غدیر تولید شد که تاکنون در حدود ۴۰۰ نشست و برنامه فرهنگی برای مردم روایت و تبیین شده است.
وی ادامه داد: در قالب طرح «زندگی با آیهها»، بیشترین توزیع کتاب و بستههای محتوایی متناسب با جمعیت استان در کشور انجام شده و بیش از ۲۲ هزار نوجوان شرکتکننده در اعتکاف دانشآموزی از این محتواها بهرهمند شدهاند.
حجتالاسلام سالاری مکی با اشاره به برخی آمارهای قرآنی استان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر در خراسان جنوبی به عنوان سفیر آیهها ثبتنام کردهاند که این استان را در رتبه نخست کشور قرار داده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر اپلیکیشن «زندگی با آیهها» را نصب کردهاند و ۱۵۱ هزار نفر نیز در مسابقات قرآنی مرتبط مشارکت داشتهاند.
وی بیان کرد: یکی از ظرفیتهای مهم استان حضور فعال سفیران قرآنی است و این افراد میتوانند در عرصه جهاد تبیین و ترویج مفاهیم قرآنی در خانواده، محیط کار، فضای مجازی و مساجد نقشآفرینی کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه فعالیتهای قرآنی استان حاصل یک کار جمعی و همافزایی میان دستگاههای مختلف است، گفت: صدا و سیما، شهرداریها، بسیج، جهاد دانشگاهی، آموزش و پرورش، ائمه جمعه، فرمانداران و مجموعههای مردمی در پیشبرد این جریان قرآنی نقش مؤثری داشتهاند.
وی بیان کرد: از اعضای کمیتههای ۲۵ گانه ستاد «زندگی با آیهها» خواستاریم گزارش فعالیتهای خود را برای جمعبندی و ارزیابی نهایی ارسال کنند و افزود: در آیین «شکرانه زندگی با آیهها» که طی روزهای آینده برگزار خواهد شد، از کمیتهها و فعالان برتر این عرصه تجلیل میشود.
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