هدف قرار گرفتن یک جنگنده «اف ۳۵» رژیم صهیونیستی در آسمان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که ایران چند روز پیش تلاش کرد یک جت جنگنده اسرائیلی را در حالی که بر فراز خاک ایران پرواز می‌کرد، سرنگون کند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی در ارتش اشغالگر افزود: هواپیمای جنگی که چند روز پیش بر فراز حریم هوایی ایران به آن شلیک شد، نزدیک بود مورد اصابت قرار گیرد.

بنا بر گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی این اقدام ایران به واسطه شلیک پدافندی بوده نه توسط جنگنده.

پایگاه اینترنتی «هنا الخبر» هم گزارش داد که رسانه‌های اسرائیلی اذعان کردند چند روز قبل، ایران تلاش کرد یک فروند اف۳۵ را ساقط کند.