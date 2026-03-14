۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

انهدام یک فروند پهپاد اوربیتر در منطقه تهران

بهگزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۲۸ آورده است: ساعاتی پیش یک فروند پهپاد اوربیتر در منطقه تهران منهدم شد و با این شکار، آمار پهپادهای منهدم شده به ۱۱۶ فروند رسیده است.

در اطلاعیه ۲۸ ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه آمده است: بیش از ۸۰ درصد پهپادهای منهدم شده از پیشرفته ترین پهپادهای رزمی و از انواع ام کیو ۹، هرون و هرمس بوده است.

در اطلاعیه افزوده شده: ایران قتلگاه پهپادهای دشمن متجاوز شده و با یاری خدا انهدام پیشرفته ترین پهپادهای دشمن متجاوز با مجاهدت فرماندهان و رزمندگان سامانه‌های های پدافندی ارتش و سپاه تحت فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور با قدرت ادامه خواهد داشت.

