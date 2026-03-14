به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عصر شنبه در نشست شورای اداری محلات اظهار کرد: یکی از پرسش‌هایی که برای بسیاری از مردم مطرح است این است که چرا این جنگ آغاز شد و چه عواملی در شکل‌گیری آن نقش داشت که اگر بخواهیم دقیق به موضوع نگاه کنیم، باید مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در کنار هم بررسی کنیم.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، حفظ برتری و هژمونی خود است و آنان نمی‌خواهند قدرتی در منطقه شکل بگیرد که بتواند این برتری را به چالش بکشد، از نگاه آنها، ایران یکی از مهم‌ترین موانع در برابر این هدف است و به همین دلیل تلاش می‌کنند با فشارها و ایجاد درگیری‌ها، قدرت منطقه‌ای ایران را مهار کنند.

حجت الاسلام سلیمی ادامه داد: در برخی تحلیل‌ها حتی مقامات رژیم صهیونیستی پیش از وقوع درگیری‌ها به صراحت اعلام کرده بودند که هدفشان حفظ برتری راهبردی در منطقه است و آنان معتقدند باید به گونه‌ای عمل شود که هیچ قدرتی نتواند این برتری را از آنان بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاه تاریخی برخی جریان‌های غربی به منطقه گفت: در ادبیات برخی از آنان، حتی از تعابیری شبیه ادامه جنگ‌های صلیبی یاد می‌شود، یعنی تلاشی برای آنکه منطقه خاورمیانه از قدرت‌های مستقل خالی شود و ظرفیت‌های دفاعی کشورهای آن تضعیف گردد.

وی بیان کرد: تجربه کشورهایی مانند سوریه نشان داد که وقتی ظرفیت دفاعی یک کشور تضعیف شود، آن کشور در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر خواهد شد و بنابراین یکی از اهداف چنین جنگ‌هایی، تخلیه توان دفاعی کشورهای منطقه است.

حجت الاسلام سلیمی عامل دیگری را نیز در این ماجرا مؤثر دانست و گفت: بخشی از این مسئله ناشی از خطای محاسباتی دشمن درباره وضعیت داخلی ایران بود زیرا آنان تصور می‌کردند جامعه ایران به خصوص بعد از حوادث دی ماه دچار ضعف و شکاف شده و در صورت بروز بحران، مردم از کشور دفاع نخواهند کرد، اما واقعیت خلاف این تصور را نشان داد.

وی تصریح کرد: یکی از نتایج مهم این جنگ، افزایش همبستگی اجتماعی در داخل کشور بود. برخلاف تصور دشمنان، مردم ایران در چنین شرایطی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و از کشور خود دفاع کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: اگر ملت ایران با همین روحیه انسجام و ایستادگی مسیر خود را ادامه دهد، بدون تردید از این شرایط عبور خواهد کرد و جایگاه کشور در آینده منطقه و جهان تقویت خواهد شد.