عباسی: رژیم صهیونیستی خاکریز اول استعمار در قلب جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی عباسی ظهر جمعه در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در اراک اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس کشور و تحولات اخیر، نقش تعیین‌کننده حضور و حمایت مردم در عبور از چالش‌های پیش‌رو مورد تأکید است.

وی افزود: در مقطع کنونی، مهم‌ترین پشتوانه و سلاح کشور، حضور آگاهانه و ایستادگی ملت است.

آیت الله عباسی تصریح کرد: ملت ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و حضور مردم غیور و ایثارگر در صحنه، مهم‌ترین عامل قدرت و پایداری کشور در برابر دشمنان است.

وی با اشاره به تحولات اخیر و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و رهبر انقلاب اسلامی ادامه داد: با وجود این حوادث، ساختار نظام اسلامی از استحکام لازم برخوردار است و دشمنان نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی، خبرگان رهبری موظف بودند در کوتاه‌ترین زمان ممکن درباره تعیین رهبری تصمیم‌گیری کنند و امنای ملت در شرایط دشوار جنگی و امنیتی این مسئولیت را انجام دادند.

آیت الله عباسی افزود: در روزهای گذشته برخی مراکز وابسته به مجلس خبرگان هدف بمباران قرار گرفت اما اعضای خبرگان با وجود این شرایط جلسات مشورتی خود را به‌صورت غیرحضوری و کتبی ادامه دادند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان مرکزی و رئیس جامعه المصطفی العالمیه بیان کرد: اعضای خبرگان در شب نوزدهم ماه رمضان با رأی قاطع ۹۰ درصدی، فقیه مجاهد، آشنا به مسائل کشور و دارای سابقه طولانی در تدریس خارج فقه و اصول را به عنوان رهبر جدید انتخاب کردند.

وی گفت: این اقدام نشان‌دهنده احساس مسئولیت و ایثار امنای ملت در انجام وظیفه قانونی بود.

ابتکار روز قدس از سوی امام خمینی، فلسطین را زنده نگه داشت

نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان مرکزی و رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به روز جهانی قدس، این مناسبت را از ابتکارات راهبردی امام خمینی(ره) دانست و گفت: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس باعث شد مسئله فلسطین و اشغال سرزمین مسلمانان همچنان در اولویت جهان اسلام باقی بماند.

وی افزود: از زمان شکل‌گیری این رژیم تاکنون، قدرت‌های استعماری از آن حمایت کرده‌ و این رژیم به عنوان پایگاه و خاکریز نخست استعمار در قلب جهان اسلام عمل کرده است.

آیت الله عباسی تأکید کرد: با وجود فشارها، تحریم‌ها و توطئه‌های چند دهه گذشته، انقلاب اسلامی توانسته است معادلات منطقه را تغییر دهد و جبهه مقاومت را در برابر سلطه‌طلبی شکل دهد.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت و حمایت عمومی از رهبری جدید گفت: امروز وظیفه همه مردم، مسئولان و نخبگان کشور یاری، تبعیت و حمایت از رهبری و حفظ انسجام ملی است تا ملت ایران بتواند از این مرحله حساس تاریخی نیز با سربلندی عبور کند.