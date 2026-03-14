۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲

نخست‌وزیر عراق: حملات علیه نیروهای الحشد الشعبی را محکوم می‌کنیم

نخست‌وزیر عراق با محکوم کردن حملات اخیر به مقرهای نظامی این کشور، بر پایبندی دولت به حفاظت از نیروهای مسلح و الحشد الشعبی در برابر تهدیدات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق با محکوم کردن حملات اخیر علیه نیروهای امنیتی این کشور، تصریح کرد: ما هدف قرار دادن فرزندانمان در نیروهای الحشد الشعبی را محکوم می‌کنیم و تمام توان خود را برای حفاظت از آن‌ها به کار خواهیم بست.

وی افزود: نیروهای امنیتی ما موفق شده‌اند بسیاری از عملیات‌هایی را که با هدف ضربه زدن به مراکز اقتصادی یا نمایندگی‌های دیپلماتیک طراحی شده بود، خنثی و باطل کنند.

نخست وزیر عراق همچنین تأکید کرد که وضعیت امنیتی منطقه به دلیل تداوم عملیات‌های نظامی رو به وخامت است.

السودانی در پایان افزود: بمباران مقرهای دیپلماتیک و نیروهای ائتلاف بین‌المللی، کشورمان را با پیامدها و تبعات بسیار خطرناکی روبه رو می‌کند.

