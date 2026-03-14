به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق با محکوم کردن حملات اخیر علیه نیروهای امنیتی این کشور، تصریح کرد: ما هدف قرار دادن فرزندانمان در نیروهای الحشد الشعبی را محکوم می‌کنیم و تمام توان خود را برای حفاظت از آن‌ها به کار خواهیم بست.

وی افزود: نیروهای امنیتی ما موفق شده‌اند بسیاری از عملیات‌هایی را که با هدف ضربه زدن به مراکز اقتصادی یا نمایندگی‌های دیپلماتیک طراحی شده بود، خنثی و باطل کنند.

نخست وزیر عراق همچنین تأکید کرد که وضعیت امنیتی منطقه به دلیل تداوم عملیات‌های نظامی رو به وخامت است.

السودانی در پایان افزود: بمباران مقرهای دیپلماتیک و نیروهای ائتلاف بین‌المللی، کشورمان را با پیامدها و تبعات بسیار خطرناکی روبه رو می‌کند.