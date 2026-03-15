جدیدترین موضع گیری نخست وزیر عراق درباره اوضاع منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق روز یکشنبه میزبان «گلین مایلز»، سفیر استرالیا در بغداد بود.
براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، طرفین تحولات اوضاع در منطقه در سایه تداوم درگیری و بازتابهای امنیتی و اقتصادی بر ثبات منطقهای و بینالمللی را بررسی کردند.
السودانی تاکید کرد: تداوم این درگیری منجر به آشوب میشود و نسبت به تشدید خطرات افراط گرایی و تروریسم فرامرزی و مهاجرت غیرقانونی هشدار میدهیم و این روند بر زنجیرههای تامین جهانی تاثیر میگذارد.
نخست وزیر عراق مجددا بر مخالفت با حملات به مقرهای الحشد الشعبی و نیروهای امنیتی و هرگونه اقدامی که عراق را وارد جنگ کنونی کند، تاکید کرد.
السودانی بر لزوم هماهنگی سطح عالی میان کشورها به عنوان پایه اساسی پایان درگیری و حل بحران از طریق فعالسازی گفتوگو و دیپلماسی و اجرای قانون بینالمللی برای ایجاد راه حلهای عادلانه و منصفانه برای درگیریها در راستای تحقق ثبات تاکید کرد.
از طرفی دیگر سفیر استرالیا بر اهتمام کشورش به تحکیم روابط دوجانبه میان دو کشور و تداوم گسترش چشم اندازهای همکاری و هماهنگی مشترک تاکید کرد.
سفیر استرالیا بر نقش محوری عراق در برقراری امنیت و ثبات منطقه و همکاری برای جلوگیری از گسترش درگیریهای منطقهای تاکید کرد.
