۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۰۶

ادامه حملات هوایی وتوپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود، مناطق مسکونی و حومه شهرک‌های مرزی در جنوب لبنان را هدف حملات گسترده هوایی، پهپادی و آتش توپخانه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در چندین نوبت شهرک «میفدون» را بمباران کردند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از حمله هوایی به شهرک «بلاط» در شهرستان مرجعیون و منطقه «الخریبه» در اطراف شهرک «راشیا الفخار» است.

در همین رابطه، پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز منطقه «کفرجوز» در حومه شهر نبطیه را هدف قرار دادند.هم‌زمان با حملات هوایی، واحد توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز مناطق وسیعی از جنوب لبنان را زیر آتش گرفت.

بر اساس گزارش‌های میدانی، حومه شهرک‌های «میفدون»، «یحمر»، «ارنون»، «الخیام» و «دبین» هدف شلیک گلوله‌های توپخانه قرار گرفته‌اند.

همچنین منابع خبری از بمباران توپخانه ای سنگین در اطراف شهرک‌های مرزی «الطیبه»، «العدیسه» و «القنطره» خبر می‌دهند که نشان‌دهنده گسترش دامنه حملات به نوار مرزی جنوب لبنان است.

ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان ۵ شهید و ۸ زخمی برجای گذاشت 

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله اسرائیل به میفدون و مجدل سلم در جنوب لبنان، ۵ نفر شهید و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

منطقه علمان الشومریه، اطراف شهرک های شقرا و شوکین و منطقه مرج الخیام را نیز هدف حمله اسرائیل قرار گرفت.

