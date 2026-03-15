سیاست دوگانه فیفا در مورد روسیه و آمریکا/ میزبان صلاحیت قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی روزهای اخیر با انتشار متنی در فضای مجازی اعضای تیم ملی فوتبال ایران را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ تهدید کرد که تا به امروز هنوز سران فیفا واکنشی به این اظهارات سخیف نداشته اند.

آرش شکرریز وکیل بین الملل فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با صحبت ترامپ علیه تیم ملی ایران اظهار داشت: فیفا و نهاد برگزاری مسابقات این فدراسیون جهانی، باید توجه داشته باشند که طبق اساسنامه هدف از برگزاری جام جهانی در کشور میزبان، برقراری مودت و همکاری مابین کشورها و پرهیز از هرگونه خشونت، تبعیض نژادی و اعمال جنایتکارانه است.

او ادامه داد: برخلاف اساسنامه فیفا، ترامپ جنایتکار دست به تهدید یکی از کشورهای شرکت کننده در جام جهانی زده و شایسته است که از سوی کمیته برگزاری مسابقات مورد توجه قرار گیرد. و بهتر است به جای برگزاری بازی های ایران در کشور او ما دیدارهای خودمان را در کشور مکزیک برگزار کنیم؛ در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله تیم ملی ایران در چند بازی حاضر به رویارویی با عراق نشد اما پس ار مدتی بازی ها در کشور ثالث انجام شد.

این وکیل تاکید کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تهدید مستقیم که رئیس جمهور آمریکا علیه تیم ملی ایران داشته است شایسته خواهد بود میزبانی بازی های ما از این کشور گرفته و به مکزیک داده شود. اینفانتینو که جایزه صلح فیفا را به ترامپ داده است باید به این نکته توجه کند که او بر خلاف اساسنامه فیفا اقدام و یک کشور مستقل را تهدید به اعمال خشونت کرده است.

شکرریز تصریح کرد: طبق اعلام رسانه واشنگتن پست سالانه بیش از ۱۰۰۰ شلیک مستقیم پلیس آمریکا به سمت مردم این کشور انجام می شود و خرید و فروش اسلحه در آمریکا مجاز است. علاوه بر این با توجه به اتفاقاتی که برای ترامپ جنایتکار در جزیره فساد جفری ابستین رخ داده مردم و دولت این کشور گروگان رژیم منحوس صهیونیستی هستند.

او ادامه داد: وضعیت میزبانی آمریکا و عضویت این کشور در فیفا باید مورد بررسی قرار گیرد. در سالی که روسیه به اوکراین حمله کرد بلافاصله فیفا جلسه ای تشکیل داد و عضویت تیم ملی این کشور و تمام تیم های باشگاهی در آن به حالت تعلیق در آمد. این سیاست دوگانه باید از سوی فیفا پاسخ داده شود و طبق شواهد حقوق بشر آمریکا علیه ایران مرتکب جنایت جنگی شده است و فدراسیون فوتبال این کشور شایستگی و صلاحیت عضویت در فیفا را ندارد.

وکیل بین الملل فوتبال خاطر نشان کرد: فیفا در آزمون سخت بین استقلال خود و یا تحت حاکمیت آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته است. همچنین فیفا باید در سمت درست تاریخ ایستاده و عضویت فدراسیون فوتبال آمریکا را به جهت ارتکاب جنایت‌های جنگی متعدد از جمله حمله به بیمارستان ها، حمله به آثار فرهنگی ثبت شده در اصفهان، همچنین کشتار دانش آموزان بی گناه مدرسه میناب و تهدید عوامل و ورزشکاران ایرانی را مورد بررسی قرار داده و فی الفور و سریعا این فدراسیون را تعلیق نماید. بدیهی است در صورت عدم انجام چنین امری در کمیته برگزاری مسابقات فیفا، صلاحیت و بی طرفی فیفا به عنوان یک نهاد غیر دولتی قطعا مورد شک و تردید قرار خواهد گرفت.

او تاکید کرد: شایسته است که آن دسته از اهالی ورزش که اقدام به اخذ گرین کارت آمریکا را کرده اند هرچه سریعتر و به جهت همنوایی با مردم مظلوم کشورمان آن را پس دهند.

شکرریز در رابطه با خطرات کناره گیری از جام جهانی از سوی ایران گفت: عدم حضور در جام جهانی مجازات‌هایی مانند جریمه مالی، محرومیت از دوره های بعدی و تعلیق عضویت در فیفا را به همراه خواهد داشت‌. ما باید تقاضای برگزاری بازی های خود در کشور مکزیک را دهیم. رئیس جمهور آمریکا می‌داند که اگر قرار است بازی های تیم ملی کشورمان ادر آنجا برگزار شود، قطعا تصاویر شهدای کودک، غیر نظامی و مظلومینی که توسط این دولت متخاصم و دونالد ترامپ جنایتکار به شهادت رسیدند، در ورزشگاه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

وی در پایان گفت: بدیهی است که تمام دست و پا زدن فعلی رئیس جمهور آمریکا به سبب اسناد متعدد قضایی که در پرونده جفری ابستین علیه او وجود دارد و به عنوان حق السکوت در اختیار رژیم صهیونیستی است و به جهت منحرف کردن افکار عمومی حمله خصمانه را به عنوان دولت متخاصم علیه ایران انجام دادند.