بلومبرگ: جنگ با ایران شوک ایجاد کرد؛ بازنگری در اصول راهبردی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بلومبرگ گزارش داد، تشدید درگیری‌های مرتبط با جنگ ایران شوکی ایجاد کرده که باعث تغییر شکل اساسی منطقه خلیج فارس در دوره آینده خواهد شد.

در این گزارش آمده است، کشورهای عربی منطقه شروع به بازنگری در مسائل حساس و مهمی کرده‌اند که سال‌ها به عنوان موضوعات ثابت به آن ها نگاه می شد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، این بازنگری‌ها شامل مسائل راهبردی حساس به ویژه دکترین دفاعی از طریق ارزیابی جامع سیستم‌های امنیتی و حرکت به سمت خودکفایی یا پیدا کردن جایگزین‌های دفاعی جدید است.

بلومبرگ اضافه کرد، این تغییرات همچنین شامل ائتلاف های منطقه ای نیز می شود و هدف آن تغییر جایگاه راهبردی است که با تحولات سریع مربوط به توازن قوا همگام باشد. این امر به بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز کشیده می شود به طوری که امکان سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی و نقش آفرینی کشورهای منطقه به عنوان بازیگران کلیدی در بازارهای جهانی با توجه به تنش‌های نظامی مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد.

در این گزارش تاکید شده است، منطقه به وضعیت پیش از درگیری های کنونی باز نخواهد گشت زیرا شوک ناشی از آن مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انعطاف‌پذیرتر و محتاطانه‌تر در تعامل با قدرت‌های بزرگ و قدرت های منطقه ای می کند.