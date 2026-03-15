۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۴

دریادار تنگسیری:چند نفتکش حامل نفت ایران کیلومترها دورتر رفع توقیف شد

فرمانده نیروی دریایی سپاه از رفع توقیف چند نفتکش عامل نفت ایران واقع در کیلومترها دورتر از مرزهای سرزمینمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری در صفحه مجازی‌اش نوشت: اراده و اقدامات نیروی دریایی ایران در نبرد دریاها نتیجه داده است؛ چند نفتکش حامل نفت ایران ـ هزاران کیلومتر دورتر از مرزها ـ از توقیف خارج شدند.

هادی رضایی

    • US ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      هند چرا توقیف کرده بود!؟

