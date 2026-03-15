دریادار تنگسیری:چند نفتکش حامل نفت ایران کیلومترها دورتر رفع توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری در صفحه مجازیاش نوشت: اراده و اقدامات نیروی دریایی ایران در نبرد دریاها نتیجه داده است؛ چند نفتکش حامل نفت ایران ـ هزاران کیلومتر دورتر از مرزها ـ از توقیف خارج شدند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از رفع توقیف چند نفتکش عامل نفت ایران واقع در کیلومترها دورتر از مرزهای سرزمینمان خبر داد.
نظر شما