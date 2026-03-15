به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «برندن کار» رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال کاخ سفید در پیامی در ایکس نوشت: رسانه ها باید در راستای منافع عمومی فعالیت کنند در غیر این صورت مجوز خود را از دست خواهند داد.

وی افزود: رسانه هایی که اخبار جعلی و تحریف‌شده پخش می‌کنند، اکنون فرصتی برای اصلاح مسیر خود قبل از فرارسیدن زمان تمدید مجوزشان در اختیار دارند.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.