به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «برندن کار» رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال کاخ سفید در پیامی در ایکس نوشت: رسانه ها باید در راستای منافع عمومی فعالیت کنند در غیر این صورت مجوز خود را از دست خواهند داد.
وی افزود: رسانه هایی که اخبار جعلی و تحریفشده پخش میکنند، اکنون فرصتی برای اصلاح مسیر خود قبل از فرارسیدن زمان تمدید مجوزشان در اختیار دارند.
به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.
حضرت آیتالله سید علی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.
نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاههای آمریکا در منطقه و سرزمینهای اشغالی را هدف حمله قرار دادند.
