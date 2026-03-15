  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۴۷

کاخ سفید رسانه‌های مخالف جنگ را تهدید کرد

کاخ سفید رسانه‌های مخالف جنگ را تهدید کرد

یک مقام ارشد کاخ سفید ضمن متهم کردن رسانه‌های مخالف جنگ با ایران به تحریف، آنها را تهدید به لغو مجوز فعالیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «برندن کار» رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال کاخ سفید در پیامی در ایکس نوشت: رسانه ها باید در راستای منافع عمومی فعالیت کنند در غیر این صورت مجوز خود را از دست خواهند داد.

وی افزود: رسانه هایی که اخبار جعلی و تحریف‌شده پخش می‌کنند، اکنون فرصتی برای اصلاح مسیر خود قبل از فرارسیدن زمان تمدید مجوزشان در اختیار دارند.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.

کد خبر 6775088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اذرگون IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ما به امریکایی ها می گوییم از افراد بد وجنایت کار در هر جای که هستند طرفداری نکنتد که فردا همین افراد وجنایت کار دامان شما رو خواهند گرفت ،
    • GB ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      مردم عادی راچه،انها وفکرشان راهم میخواهدلغومجوز کند؟سرپیچی مدنی سربازان،کارمندان،زیردستان ومردم امریکاراچکارمیکند؟ نفرت دنیااز خودوامریکاراکه باعثش ترامپ هست را هم لغو مجوز میکند؟ ترامپ یک احمق یک دیوانه و وسواسی هست ، مرد دیوانه نیست ترامپ جنون گاوی دارد صلاحیت پزشکی روانی و جسمی اون صد در صد مردود است ، متاسفانه مردم امریکا را با خوردن برگر و مک دونالد و تلویزیون،هالیوود،بازیهای کامپیوتری،سایتهای اجتماعی و ولنگاری و اعتیاد و الکل و اعتیاد به مخدرات صنعتی،زندگی پوچ مشغول کرده اند

