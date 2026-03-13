به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش‌ها حاکی از آن است که توانمندی‌های دفاعی ایران در رویارویی با تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل، باعث شگفتی این کشورها شده است.

رسانه‌های غربی معتقدند که رویکرد کنونی ترامپ در قبال ایران به نقطه پایانی خود رسیده است.

نشریه آلمانی «هندلس‌بلات» در تحلیلی عمیق، عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را «شکستی حماسی» توصیف کرده و این نام‌گذاری را کنایه‌ای به استراتژی «خشم حماسی» آمریکا دانسته است.

این نشریه می‌افزاید که با گذشت زمان، فقدان یک برنامه مدون از سوی رئیس‌جمهور آمریکا برای ایران بیش از پیش آشکار می‌شود و این وضعیت می‌تواند منجر به شوک قیمتی انرژی و آشفتگی در بازارهای جهانی گردد.