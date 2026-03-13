  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۳۹

رسانه‌های غربی: ایران، آمریکا را غافلگیر کرد؛ ترامپ به بن‌بست رسید

در پی دفاع قاطع ایران در برابر حملات آمریکا، رسانه‌های غربی بر این باورند که توانمندی‌های نظامی تهران، واشنگتن را غافلگیر کرده و استراتژی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران به بن‌بست رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش‌ها حاکی از آن است که توانمندی‌های دفاعی ایران در رویارویی با تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل، باعث شگفتی این کشورها شده است.

رسانه‌های غربی معتقدند که رویکرد کنونی ترامپ در قبال ایران به نقطه پایانی خود رسیده است.

نشریه آلمانی «هندلس‌بلات» در تحلیلی عمیق، عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را «شکستی حماسی» توصیف کرده و این نام‌گذاری را کنایه‌ای به استراتژی «خشم حماسی» آمریکا دانسته است.

این نشریه می‌افزاید که با گذشت زمان، فقدان یک برنامه مدون از سوی رئیس‌جمهور آمریکا برای ایران بیش از پیش آشکار می‌شود و این وضعیت می‌تواند منجر به شوک قیمتی انرژی و آشفتگی در بازارهای جهانی گردد.

کد خبر 6774164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      4 4
      پاسخ
      موشکهای زیبا وناز ترامپ احمق چه شد؟
    • IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      5 3
      پاسخ
      انشالله برسد روزی که جنازه ترامپ ریر پاهای ایرانیان له بشه
    • احمد IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      3 3
      پاسخ
      ترامپ منفورترین رئیس جمهور درطول تاریخ آمریکاست وبعداتمام این جنگ بایدپاسخگوی تجاوزاتش به خاک ایران وشکست ذلت بارش باهزینه های بسیاربالابرای مردم آمریکا باشد.البته همین الآن هم آمریکا یک شکست خورده جهانی ست زیرا اولا باانهمه ادعادرتولیدسلاحهای پیشرفته وهواپیماهای جنگی جرعت نکرده به تنهایی واردجنگ باایران شود وثانیا باکمک وامکانات کل کشورهای عربی خائن واروپا واسرائیل،ضربات بسیارسنگین وخسارات مالی بسیاربالا ازجانب ایران دریافت کرده.قضاوت باجهانیان است!!
    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      6 3
      پاسخ
      ترامپ این جانی باید رهاش نکرد،باید سخت اذیتش کرد.نباید راحت دربره درپی ترور باشید تا آرامش نداشته باشه حتی توخواب، وزندگیش از ترس اضطراب جهنم بشه بعد بالاخره کشته میشه.
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      3 4
      پاسخ
      ترامپ به چراغ الهی ایران پف کرد. حالا نه تنها پوزه اش بلکه همه سلول های تن این خوک صفت، در خشم حماسی مردم با ایمان ایران می سوزد.
    • احمد IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      3 4
      پاسخ
      آخه کسی توی اون آمریکای سرنگون شده نیست به این ترامپ میکرب پست فطرت بگه چرا مردم بیگناه ایران رو بانامردی قتل عام میکنی؟ زن وبچه ها چه گناهی دارندکه امثال تو خوک کثیف اینطورباخیال راحت اونهارو میکشی ومردمش،حکومتش،اهداف وتولیداتش به تو چه ربطی داره
    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      4 3
      پاسخ
      ترامپ اون نتانیاهو کثیف هیچوقت رهاشون نکنید درپی ترور شان باشیدآرامش زندگی ازشون بگیرید تا کشته شدنشو ن باید حتما از این‌ها انتقام بگیریم.خیلی خیلی آدم های بدی هستن.زنده ماندنشون ننگ است

