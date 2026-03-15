۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

بولتون: ترامپ نمی‌داند چگونه از گرفتاری درگیری با ایران بیرون بیاید

بولتون: ترامپ نمی‌داند چگونه از گرفتاری درگیری با ایران بیرون بیاید

مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای تأکید کرد: ترامپ می‌داند که (در حمله به ایران) در جایگاه دشواری قرار دارد، ولی نمی‌ داند چگونه از آن خارج شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ که پس از ترک کابینه نخست وی از منتقدان سرسخت رئیس جمهور آمریکا به شمار می‌آید، در مصاحبه ای با «مترو» اعلام کرد مردم آمریکا از دلایل آغاز تهاجم کشورش به ایران اطلاعی ندارند و این موضوع برای آن ها مشخص نیست.

بر اساس اعلام این رسانه، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ که سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز بود، در این خصوص گفت: او خود را در موقعیت آسیب‌ پذیری قرار داده است. ترامپ می‌ داند که در جایگاه دشواری قرار دارد، ولی نمی‌ داند چگونه از آن خارج شود.

    • اذرگون IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      یا برای رسیدن به نفت بوده که حق ایران بوده ویا برای گرفتن امتیاز بوده که این جنگ رو راه انداختند اسرائیل هم بی تاثیر نبوده
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      دو راه داره یا اسناد مربوط به حمایت ساختن و اوار کردن اینها بر ایران را رو کند یا روایت ژاپنی دوم بنا کند

