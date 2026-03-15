به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ که پس از ترک کابینه نخست وی از منتقدان سرسخت رئیس جمهور آمریکا به شمار می‌آید، در مصاحبه ای با «مترو» اعلام کرد مردم آمریکا از دلایل آغاز تهاجم کشورش به ایران اطلاعی ندارند و این موضوع برای آن ها مشخص نیست.

بر اساس اعلام این رسانه، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ که سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز بود، در این خصوص گفت: او خود را در موقعیت آسیب‌ پذیری قرار داده است. ترامپ می‌ داند که در جایگاه دشواری قرار دارد، ولی نمی‌ داند چگونه از آن خارج شود.