۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۳

نایب رئیس فدراسیون جودو:

تاریخ گواه است که ایران اسلامی هرگز در برابر تهدیدات سر خم نمی کند

تاریخ گواه است که ایران اسلامی هرگز در برابر تهدیدات سر خم نمی کند

نایب رئیس فدراسیون جودو گفت: تاریخ گواه است که ایران اسلامی هرگز در برابر تهدیدات سر خم نمی‌کند و پاسخ دندان‌شکن به هر تجاوزی می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بهاروند در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکایی ظهار داشت: شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، دختران مظلوم مینابی را که به دست رژیم جنایتکار صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمدند، به ملت شریف ایران و خانواده‌های معزز آنان تسلیت عرض می‌کنم و حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس و آمریکا جهانخوار را که موجب تخریب سالن ۱۲ هزار نفری آزادی که سال‌ها میزبان رویدادهای مختلف بوده و کمپ تیم های ملی جودو که محل تمرین و آماده‌سازی تیم های ملی ما بوده است را محکوم می‌کنم زیرا اماکن ورزشی همواره نماد صلح، همبستگی، نشاط اجتماعی و گردهمایی مسالمت‌آمیز مردم بوده‌اند و تعرض به چنین فضاهایی نه‌تنها تهدیدی برای ورزش، بلکه تهدیدی برای ارزش‌های انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود.

وی افزود، نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران، با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و با توان دفاعی و انسجام ملی، انتقام سخت و قاطع این جنایت را از عاملان و حامیان آن خواهد گرفت. تاریخ گواه است که ایران اسلامی هرگز در برابر تهدیدات سر خم نمی‌کند و پاسخ دندان‌شکن به هر تجاوزی می‌دهد.

وی با اشاره به اتحاد آحاد مردم جامعه تصریح کرد: ما کنار هم هستیم؛ شانه به شانه در برابر دشمنان ایستاده‌ایم. با وحدت کلمه، ایمان راسخ و روحیه جهادی، نه تنها انتقام شهدایمان را می‌گیریم، بلکه ایران را به قله‌های عزت و اقتدار بالاتر خواهیم رساند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگه می‌داریم.

کد خبر 6775093

