تاریخ گواه است که ایران اسلامی هرگز در برابر تهدیدات سر خم نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بهاروند در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکایی ظهار داشت: شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، دختران مظلوم مینابی را که به دست رژیم جنایتکار صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمدند، به ملت شریف ایران و خانوادههای معزز آنان تسلیت عرض میکنم و حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس و آمریکا جهانخوار را که موجب تخریب سالن ۱۲ هزار نفری آزادی که سالها میزبان رویدادهای مختلف بوده و کمپ تیم های ملی جودو که محل تمرین و آمادهسازی تیم های ملی ما بوده است را محکوم میکنم زیرا اماکن ورزشی همواره نماد صلح، همبستگی، نشاط اجتماعی و گردهمایی مسالمتآمیز مردم بودهاند و تعرض به چنین فضاهایی نهتنها تهدیدی برای ورزش، بلکه تهدیدی برای ارزشهای انسانی و اجتماعی به شمار میرود.
وی افزود، نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران، با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای و با توان دفاعی و انسجام ملی، انتقام سخت و قاطع این جنایت را از عاملان و حامیان آن خواهد گرفت. تاریخ گواه است که ایران اسلامی هرگز در برابر تهدیدات سر خم نمیکند و پاسخ دندانشکن به هر تجاوزی میدهد.
وی با اشاره به اتحاد آحاد مردم جامعه تصریح کرد: ما کنار هم هستیم؛ شانه به شانه در برابر دشمنان ایستادهایم. با وحدت کلمه، ایمان راسخ و روحیه جهادی، نه تنها انتقام شهدایمان را میگیریم، بلکه ایران را به قلههای عزت و اقتدار بالاتر خواهیم رساند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگه میداریم.
